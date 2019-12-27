Türkiye Eğitim Vakfı (TEV), Yenimahalle Belediyesi ev sahipliğinde “Müzik Seni Seçti 1” adlı anlamlı bir konsere imza attı.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde ilki gerçekleşen yardım konserinin geliri TEV bünyesinde yeni kurulan müzik fonuna aktarılarak üniversitede müzik eğitimi gören ve konservatuarda okuyan öğrencilere öğrenim bursu oldu.

“Çocuklarımız bizim geleceğimiz”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar’ın da katıldığı konserde, başta Başkan Yaşar olmak üzere birçok kişiye TEV tarafından teşekkür sertifikası verildi.

Konserin amacı bakımından çok önemli bir görev üstlendiğini dile getiren Fethi Yaşar, “Böyle anlamlı bir projeye hizmet eden konsere ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyum. Bu konserin bilet geliri müziğe gönül vermiş öğrencilere gidecek. Eğitime destek vermek; geleceğe, barışa, sevgiye, üretime, adaletli bir ülkenin yapılaşmasına destek vermek demektir. Yenimahalle’de bu anlayışla çalışıyor, eğitime destek oluyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlar sayesinde ülkemizi ileri noktalara taşıyabiliriz. Bu da ancak eğitimle olur” dedi.

İyilik meleklerine teşekkür sertifikası

Konserde tamamen gönüllülük esası ile sahne alan Ayşe Taş, Cemile Karabulut, Çiğdem Kırankaya Gürdal, Nazlı Kanaat, Seçil Ak Kutlu, Coşkun Açıkgöz, Hasan Eylen, Kadri Şarman, Suat Yıldırım ve Turgut Karadeniz’den oluşan 10 dev ses, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Türk sanat müziğinin seçkin eserlerinin seslendirildiği konserin sunuculuğunu ise Ülgen Özalp yaptı. Konser sonunda projeyi destekleyen kişi ve kuruluşlara teşekkür sertifikası verildi. Projeye maddi olarak destek veren 95 yaşındaki dev çınar Nezahat Aksel ile gönüllü olarak sahne alan sanatçılara ise sertifikalarını Başkan Yaşar takdim etti.