Müzeler Adası için indirimli bilet kampanyası!

Altındağ Belediyesi’nde bulunan 5 müzenin işbirliğiyle, yıl sonuna kadar müzeleri ziyaret eden misafirlere, indirimli bilet kampanyası uygulanacak.

Kampanya kapsamındaki müzeler şunlar; Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Altınköy Açık Hava Müzesi, Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, Rahmi M. Koç Müzesi, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi olmak üzere beş müzenin uyguladığı ” Müzeler Seni Çağırıyor” kampanyası yıl sonuna kadar devam etmekte. Müzeler Adası indirimli bilet kampanyası uygulayacak.

“Altındağ Belediyesi ‘Müzeler Adası’ gibi”

Ulucanlar Cezaevi Müze Sorumlusu Merve Bayıksel yaptığı açıklamada: ” Bu kampanyadan 3 yıl önce Rahmi M. Koç Müzesiyle başladık. İki müze arasında, Ulucanlar Cezaevi Müzesine gelen ziyaretçi Rahmi M.Koç Müzesine gidince bizden aldığı bileti gösterip indirimli fiyatla bilet alıyordu. Daha sonra diğer üç müzede bizde bu şekilde ortak bir uygulamaya başlayalım dediler. Zaten Altındağ Belediyesi‘deki müzeler hep bir arada olduğu için ‘müzeler adası’ gibidir. Bir gününü müzelere ayırmak isteyen bir insan için oldukça cazip bir bölge” dedi.

Bir müzeden ‘Tam bilet’ getirene diğer müzeye ‘Öğrenci bileti’ ile giriyor

Müzeler Adası’nda ‘bilet kardeşliği’

Kampanyaya başlama fikrinin bu şekilde başladığını söyleyen Bayıksel, “Beş müze sorumlusunun toplanıp bir kampanya yapmaya karar verdik. Her müzeye gelen ziyaretçi önceki gittiği müzenin biletiyle gelirse tam bilet fiyatı değil öğrenci bilet fiyatıyla bilet satışımızı yapıp böyle bir döngü şeklinde ‘bilet kardeşliği’ yapalım dedik. Kampanyayı bu şekilde başlattık” dedi.

Kampanyayı 2 yıldır sürdüren beş müze, oldukça rağbet görüyor. Bu uygulamayla ziyaretçi sayılarında da oldukça artış sağlandığını söyleyen Merve Bayıksel, ” Müze girişlerine ve müze içerisinde kampanyaya dair afişleri astıktan sonra ve müzelerin sosyal medya sitelerinde duyurunca oldukça fazla talep aldık. Her müzeye giden misafirler diğer müzeleri de bu şekilde kolayca öğrenip ziyaret ediyorlar” dedi.

Yıl sonunda biletler sayılacak

Kampanya fikri insanlara cazip geldiği için oldukça memnun olduğu uygulamayla, ziyaret edemedikleri müzeleri ya da daha önce gittikleri müzeleri tekrar ziyaret ediyor. Yıl sonunda bitecek olan kampanyanın biletleri her müze sorumlusu tarafından sayılıp resmi sitelerinde kaç kişinin hangi müzeden geldiğini yayımlayacak.

“Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nin farkı ‘anılar müzesi’ olması”



“Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nin farkı ‘Anılar Müzesi’ olması”

Başkentin en çok rağbet gören müzesi olan Ulucanlar Cezaevi Müzesi, gelen insanları en çok duygusal yönden etkiliyor. Müze sorumlusu Merve Bayıksel konu hakkında; Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ndeki her bölüm bir birinden kıymetli. Her bir yerin gelen ziyaretçiler için farklı bir anlamı var. Zaten bu müzeyi öteki müzelerden ayıran özellik ‘anılar müzesi’ niteliğinde olmasıdır.

Gelen insanların çoğu ya daha önce buraya dair her hangi bir şekilde mazisi olan ya da burada zamanında yatan edebiyatçı yahut siyasetçiyi fikir olarak benimsemesiyle ‘Neden zamanında düşünmek suçtu?’ sorusunu sormasına da sebep oluyor. Bu sebeple de hafıza merkezi gibi bir müze burası” dedi.

“Müşahade Odalarında ziyaretçiler duygularına hakim olamıyorlar”



Müşahade Odalarında ziyaretçiler duygularına hakim olamıyorlar

Gelen ziyaretçiler en çok Müşahade Odalarında gözyaşlarına hakim olamıyor. Müşahade odaları hapishanelerin ilk durağıydı. Cezaevine gelen şüphelinin ilk 48 saatte gözetlendiği yer olarak biliniyor. Bayıksel: “Siyasi dönemlerde tecrit odalarında olan kişileri, eğer sağ görüşlüyse sol görüşlü bir koğuşa düşmemesi için de özellikle bekletilirdiler. Her hangi bir kaos ortamı oluşmasını önlemek için yapılıyordu. Bizim de müzemizde şuan o dönemi yansıtan heykeller, türküler ve odalardaki ses efektleri o kişilerin odalar da yaşadıklarını yansıtan koregrafiler olduğu için hala o dönemin dehşetini hissettiriyor. Bu da insanları duygusal anlamda oldukça etkiliyor” dedi.



“Müşahade Odalarında ziyaretçiler duygularına hakim olamıyorlar”

Başkentin en çok ziyaret edilen müzeleri Pazartesi günü hizmete kapalı.

Sırasıyla müzelerin açılış ve kapanış saatleri şu şekilde:

Ulucanlar Cezaevi Müzesi; Salı-Pazar günleri arasında saat 10:00-17:00

Altınköy Açık Hava Müzesi; Salı-Pazar günleri arasında saat 10:00-19:00

Gökyay Vakfı Satranç Müzesi; Salı-Pazar günleri arasında saat 10:00-12:30\13:30-18:00

Rahmi M.Koç Müzesi; Salı-Cuma günleri arasında saat 10:00-17:00\ Cumartesi-Pazar günlerinde saat 10:00-19:00

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi; Salı-Pazar günleri arasında saat 10:00-18:00