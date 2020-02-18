Kültür ve Turizm Bakanlığı, 300’den fazla müze ve ören yerine 1 yıl boyunca sınırsız giriş hakkı sağlayan MüzeKart’ın satış ücretininin, 1 Mart itibarıyla 60 TL olacağını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Müzekart’ın satış ücretinde indirime gitti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Müzekart’ın 70 TL olan ücreti, 1 Mart 2020 tarihi itibarıyla 60 TL’ye düşürülecek. Müzekart, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerlerine ek olarak yılbaşından bu yana, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına bağlı bazı tarihi mekanlara da 1 yıl boyunca sınırsız giriş hakkı sağlıyor. Kapsamı genişletilen, fiyatı ise düşürülen Müzekart’ın, alındığı tarihten başlayarak 1 yıl geçerlilik süresi bulunuyor. İndirimli Müzekart’lar, 1 Mart’tan itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerleri gişelerinin yanı sıra ‘www.muze.gov.tr’ adresinden satın alınabilecek.