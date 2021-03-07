Mut’ta örtü altı erik hasadı başladı; kilosu 500 TL’ye satılıyor

Murat SÖZERİ/MUT(Mersin)(DHA) – MERSİN’in Mut ilçesinde yılın ilk örtü altı erik hasadına başlandı. Üreticiler yılın ilk eriğini kilosu 500 TL’ye satıyor.

İlçeye bağlı Kıravga Mahallesi’nde termoblok ısıtma sistemi yöntemiyle 11 Ocak’ta çiçek açan eriğin ilk hasadı yapıldı. Erik üreticisi Tayfun Gezer, erik ağaçlarından bu yıl 750 ile bin kilo erik almayı hedeflediğni belirterek, “Bu serada termoblok ısıtma dediğimiz bir ısıtma sistemi kullandım. Altı kanaldan seranın içerisine sıcak hava sağladım. Böyle bir sistemde iyi verim aldık. Şu an piyasaya sürdüğümüz eriklerde bir pakette 8 adet erik bulunuyor. Her bir paket yaklaşık 80 ile 90 gram arasında geliyor. Paketlerin tanesini 40 liradan satıyorum. Eriğin kilosunu da 500 liradan İstanbul, Ankara, İzmir’e gönderiyorum” dedi.

Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır ise geçen yıl termoblok ısıtma sistemini ilk defa denediklerini, 11 Ocak’ta çiçeklenmeyi sağladıklarını ve Mart başlangıcında ise ilk verim hasadın yapıldığını söyledi. Bayır, “İlçemizde bu sistemin teşvik edilmesiyle seracılığımızı artırmaya devam edeceğiz. Burada yeni kurulacak olan seralarla daha erken dönemde daha gelir getirici bir şekilde turfanda örtü altı eriği yetiştireceğiz” diye konuştu.

İlçede 14 bin dekar alanda yetiştirilen erikten bu yıl 21 bin ton rekolte beklendiği öğrenildi.

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