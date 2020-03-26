Yazar en büyük mutluluk,her şeyin doğal düzeninde devam etmesidir der ve böyle olarak tanımlar mutluluğu.

Eğer ailenizde ölüm doğal sıralamayla yaşanıyorsa,en büyük mutluluk sizin olur yada bu günü bir başka olaysız sıradan bir gün gibi ‘kayda değer yanı olmasa da ‘atlatırsak tamda bu yüzden şahane bir gündür.

Sözlüklerde ise mutluluktan ,bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu ongunluk ve bahtiyarlık durumu olarak bahsedilmiş sanki bu mevzu bahis bile olamaz unutun dercesine..



Nazım belki de bu yüzden sormuş Abidin Dino’ya:Mutluluğun resmini çizebilirmisin Abidin? Ve eklemiş Kolayına kaçmadan ama!

Sahi çizebilirmisiniz mutluluğun resmini ? Yada çizebilseydik eğer neler olurdu resimde Mesela güneş varmı hani hergün yılmadan usanmadan doğan bize ışığı ,ısıyı sevinci yaşatan ama bizim belki de hiç başımızı göğe çevirip farketmediğimiz, şükretmediğimiz yaratana..



Deniz vardır belki de sadece sularında serinlemeyi düşünebildiğimiz oysaki maviliklerinde derinliklerinde bambaşka anlamlar yüklü olduğu halde farkedemediğimiz…



Dağlar ağaçlar çiçekler sonsuz yeşillikler mi vardır yada resmimizde,koca bir ömrü tüketip bir tek fidan yetiştirmeyi kendimize çok gördüğümüz ve yetmezmiş gibi hunharca kirlettiğimiz ve yok ettiğimiz..



Aile resmini çizeriz acaba anne baba ve çocuklar büyüklerle bayramlarda birarada ,aslında yalnız , aslında herkes kendi dünyasında herkes in birarada görüntüsü çizdiği fakat zihinlerin gönüllerin birbirinden uzaklaştığı…



Para mal mülk lüks arabalar evler çizerdik belki de. Sahip olanların hala mutluluğu aradığı belki de asıl mutsuzluk kaynağı olan maddeler…



Kısacası kolay değildir mutluluğu resmetmek ,,bir şekle sokmaya çalışmak, maddeleştirmek ,sınırlar koymak kolaya kaçmadan.Oysa hissetmek yaşamak ne kadar kolaydır onu…



Bazen buz gibi bir bardak suyu keyifle sağlıkla tam susadığın anda yudum yudum akıtmaktır boğazına ,bazen sevdiğinin gözlerine derin derin dakikalarca dalmak ve şükretmektir sevdirene,bazen çocuğunun ellerine dünyayı sığdırabilmek,bazen dünyadayken cenneti koklamak sevdiğinde…



Güvenmek bazen bağımlı olmadan bağlanmaktır mutluluk …

Bakış açını değiştirmek var olan herşeye minnetle şükranla güzelliği katabilmek,gösterene yaşatana verene teşekkür ederek …

Kimselere muhtaç olmamak ve bu amaçla çalışabilmektir mutluluk.Elinin emeğini yiyor olmak ,kullanmadan ,kimseleri aldatmadan alın teriyle harmanladığın bir hayatı kurabilmek ve başın dimdik ve maskesiz yeryüzünde gezebilmektir,minnetsizce…



Acılardan ders almak öğrenmektir mutluluk büyütmesine seni aracı kılmaktır.İsyan etmeden tevekkül ve metanete sığınabilmektir …Aidiyettir mutluluk kendini ait hissetmektir en yüceye huzuru Onda bulmak ve herşeyi Onun rızasını gözeterek yaşamaya çalışmakta..



Sevmektir mutluluk karşılık gözetmeden karşılıklı sevmek,birbirini sevmek,sözünü sohbetini sevmek varlığını sevmektir …

Hem çok kolaydır mutluluk yanı başımızda hem çok zordur çok uzaklarda… Mutluluğu yanı başında bulup yaşayanlardan olmak duasıyla…

Son günlerde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan Corona virüs salgını nedeniyle öncelikle hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum.Bu zor zamanları birbirimizi daha fazla severek ve daha fazla koruyarak atlatacağımızı düşünüyorum.Yaşadığımız bu süreç gösterdi ki aslolan insanın içindeki huzur ve mutluluktur.Evlerimizde kaldığımız bu günler daha çok ruhumuzu doyurduğumuz daha çok farkında olduğumuz daha çok nimetlere minnet duyduğumuz zamanlar olsun.Bu musibetlerden feraha tez zamanda çıkartsın Rabbim

Sağlıkla kalalım…