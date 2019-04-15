Yaz tatili için gittiği Almanya’da şerit ihlali yapan TIR’ın çarpması sonucu omurilik felci olan Şeyma Avcı, “Mutluluğu beklemek yerine, mutlu olmaya karar verdim” diyerek, Wingsfor Life World Run’ın çok önemli organizasyon olduğunu söyledi.

20 yaşında yaz tatili için gittiği Almanya’da Şeyma Avcı’nın emniyet şeridinde duran arabasına şerit ihlali yapan TIR çarptı. 11 yıldan beri omurilik felçlisi olan Avcı, gittiği birçok rehabilitasyon merkezinden de istediği sonucu alamadı. Bu süreçte, ‘hayat devam ediyor’ diyen Avcı, “Mola verdiğim hayatıma geri dönmem gerektiğini hissettim. Ailem bana bir ev tuttu. Evde yalnız kaldıkça önce temizlik yapmaya, sonra yemek yapmaya başladım. Adım adım ilerledim. Artık hayatımın iplerini elime almaya başladım” diye konuştu.

Avcı,“Rehabilitasyon sürecinde kendime verdiğim yürüme sözünü Wingsfor Life Vakfı’nın destekleriyle gerçekleştirebilirim. Buna inanıyorum. O sebeple daha fazla omurilik felci araştırmasına fon sağlanması için herkesi 5 Mayıs’ta İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde ve Ford’un desteğiyle düzenlenecek Wingsfor Life World Run’a katılmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘YENİ HAYATIMA NASIL BAŞLAYACAĞIMI BİLMİYORDUM’

Herkesin omurilik felçlisi adayı olduğunu söyleyen Avcı, kazada beyin travması, omurilik yaralanması, kaburga kırıkları ve akciğer kanaması geçirdi. 1 aylık bir yoğun bakım sürecinin ardından hayatta kalmayı başardı.

Hayatının geri kalan kısmına tekerlekli sandalyede devam etmesi gereken Avcı, “Yeni hayatıma nasıl başlayacağımı bilmiyordum. 3 aylık rehabilitasyon sürecinde daha neler yaşadığımı bile algılayamadan tekerlekli sandalyeye adaptasyon sürecim başlamıştı. Birden yürüme yetisini kaybetmek insanı kötü hissettiriyor. Dışarıda yürüyebilen insanları görünce kafandan ‘Neden ben’ sorusu hiç gitmiyor” dedi.

‘YENİDEN YÜRÜYEBİLECEĞİME İNANIYORUM’

Kazadan altı ay sonra döndüğü İstanbul’da birçok rehabilitasyon merkezine giden Avcı, “yeniden yürüyebileceğime inanıyorum” diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu merkezlerden yürümeden çıkmayacağıma kendi kendime söz verdim ama olmadı. Rehabilitasyon sürecinde geçen bir ay sonunda bir gelişme olmamıştı. Herkesin hayatına devam ettiğini gördüm. En sevdiklerim annem, babam, kardeşlerim işe gidiyorlar, alışverişe gidiyorlar; nişanlım aynı şekilde işe gidiyor, arkadaşlarıyla buluşuyordu. Üniversitedeki arkadaşlarım üçüncü sınıfa geçmişti. Yani hayat devam ediyordu. Ani bir kararla merkezden ayrıldım. Yeniden üniversiteye başladım. Bu süreçte evlendim ve iki çocuğum oldu.”

“HAYALLERİMİ WİNGSFOR LİFE VAKFI DESTEĞİYLE GERÇEKLEŞTİREBİLİRİM”

Hayatına kaldığı yerden devam etmek için çaba gösteren Şeyma Avcı, “Artık evli bir üniversiteli olarak kendimden emin adımlarla ilerliyordum hayatıma çünkü ben mutluluğun gelip beni bulmasını beklememiştim. Ben mutlu olmaya, mutlu yaşamaya karar vermiştim” dedi.

Kendisi gibi milyonlarca omurilik felçlisine umut olabilecek, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin de ilk gününden beri desteklediği Wingsfor Life World Run’ın çok önemli organizasyon olduğunu söyleyen Avcı, “Kendimi engellerimle değil başarılarımla tanımlamayı tercih ediyorum. Katılım ücretlerinin hepsinin hayat kurtarıcı nitelikteki omurilik araştırmalarında kullandığı organizasyonun fonlandığı araştırmalar sayesinde bir gün yeniden yürümeyi de başarabileceğine inanıyorum. Rehabilitasyon sürecinde kendime verdiğim sözü Wingsfor Life Vakfı’nın destekleriyle gerçekleştirebilirim. Buna inanıyorum. O sebeple daha fazla omurilik felci araştırmasına fon sağlanması için herkesi www.wingsforlifeworldrun.com sitesinden etkinliğe kayıt olmaya ve destek vermeye davet ediyorum” diye konuştu.