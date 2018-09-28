Mutlu Mahallesi’nde mutlu son

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40 yıllık imar sorunu çözüme kavuştu

Mamak Belediyesi’nin imar uygulama çalışmaları, Mutlu Mahallesi Zabıta Blokları’nı tapuya kavuşturdu. 114 dönümlük alanda uygulanan ve yaklaşık 390 yapıyı ilgilendiren “Mutlu Gecekondu Bölgesi Uygulama İmar Planı” çalışması ile kat artışına yönelik yeni imar planı hazırlayan belediye, vatandaşlara tapularını teslim etti. Kırım Sudak Kardeşlik Parkı içinde bulunan Sarnıç Kafe’de düzenlenen törende 24 vatandaşa sembolik olarak tapuları Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül tarafından verildi.

Çarpık yapılaşmaya neşter

Mevcut imar hakları revize edilerek belli bir imar artışı getirilen yeni planla vatandaşlar, müteahhitlerle daha rahat anlaşma yolu bulabilecek. Daha önce küçük imar parselleri şeklinde çarpık yapılaşan bu bölge ada bazlı imar uygulaması sayesinde site mantığına uygun yapılaşabilecek.

Yeni plan yapılaşmayı ve hizmeti hızlandıracak

İmar değişiklikliğini vatandaşın istediği şekilde sonuçlandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Akgül, “Ada bazlı parsele dönüşen imar planıyla vatandaşlarımız avantaj elde edecek. Müteahhitlerin tercih edeceği site tarzı yapılaşmanın önünü açıyoruz. Geçmiş yıllarda burada bir toplantı yaptık, söz verdik, halkımıza verdiğimiz sözleri tutmanın gayreti içinde olduk. Vatandaşımızın alın terinin, birikiminin kaybolmasını engelledik ve yeni plan ile herkesin yerinin daha fazla değer kazanmasını sağladık” dedi. Tapularına kavuşmak için yıllarca beklediklerini belirten vatandaşlar Başkan Akgül’e teşekkür etti.

Yıllarca çözüm bekledik

Yapılan imar değişikliği ile modern ve sağlıklı evde oturacak olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydeden Recep Aktürk, “Yıllarca bu sorunun çözüme kavuşmasını ve modern konutlarda oturmanın hayalini kurdum. Gecekondudan kurtulup, çok katlı binaya geçiyoruz. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi. Yapılan imar değişikliğinin mağduriyetleri gidereceğini belirten Sevinç Boyraz da “Başkanımız verdiği sözü tuttu. Çok mutluyum” dedi.

Çehre değişecek

Yine imara uygun yapılaşma ile birlikte bölge, altyapı, kültürel ve sosyal imkânlardan yararlanacak. Mevcut yeşil alanlar korunacak. Yapılan her bloğun kendi bahçesi olacak. Aydınlatmadan kanalizasyona, yol açımından temizliğe kadar alt ve üst yapı sorunları çözüme kavuşacak. Vatandaşlar yeni tapularıyla birlikte binalarını dönüştürdüklerinde kira yardımı ve bazı harç muafiyetlerinden yararlanabilecekler. Törene AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, AK Parti belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.