Büyük bir televizyon kanalında yayınlanan bilgi yarışması programının yapımcısı düşen reytingleri yükseltmek için erotik dergilere poz veren fotomodel eski sevgilisini yarışmacı olarak programa çıkarmaya karar verir.

Kulağına yerleştirilen telsiz mikrofonla soruların yanıtları kendisine ulaştırılacaktır.

Böylece, 18 haftadır sürekli birinci olup binlerce Euro ödül kazanan yaşlı kadın yarışmasının elenmesi sağlanacak, programa yeni bir renk, dolayısıyla reyting kazandırılmış olacaktır.

Planın ilk bölümü başarıyla gerçekleştirilir.

Ancak daha sonra kimi beklenmeyen gelişmeler her şeyi altüst eder.

Ve sonuçta yapımcının tezgahı ortaya çıkar.

Dahası, 18 haftadır birinci olan yaşlı kadın yarışmacının torununun, yarışma sorularını hazırlayan kişi olduğu anlaşılır.

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Bundan sonrası daha ilginç:

Yapımcının da, fotomodel sevgilinin de, hileyle binlerce Euro kazanan yaşlı kadın yarışmacının da ortaya çıkan skandal yüzünden rezil olup köşelerine çekilmeleri, bir daha insan içine çıkmamaları gerekir değil mi?

Hayır, öyle olmaz…

Bugünkü medya düzeni nedeniyle hepsi de şöhretlerine şöhret, paralarına para katar, lüks içinde yaşamaya başlarlar.

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Umur Bugay’ın yabancı bir oyundan esinlenerek yazdığı ve Dostlar Tiyatrosu’nun Genco Erkal yönetiminde sahneleye koyduğu “Bilgi Yarışması” oyununun konusu böyle.

Oyunda, Genco Erkal, Ziya Kürküt, Şebnem Özinal, Erdem Akakçe ve Zeynep Irgat üstlendikleri rolleri başarıyla sergiliyorlar.

Yalnız şu var:

Daha önce Karl Marx, Sokrates ve Nazım Hikmet gibi büyük karakterleri canlandıran Genco Erkal’ın burada “üçkağıtçı televizyon yapımcısı” olarak karşımıza çıkması ilk etapta biraz şaşırtıyor insanı.

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Sadece müthiş bir medya eleştiri olmakla kalmayıp sert bir toplumsal eleştiriyi de bünyesinde taşıyan, “Öyle kötü bir dünyada yaşıyoruz ki ne kadar rezil olursan şöhretin de paran da o kadar artar” mesajı da veren oyun, korona salgını nedeniyle evde kapalı kaldığımız bu günlerde internet ortamında izlenmeyi fazlasıyla hak ediyor.