TÜİK’in enflasyon hesabı çarşıya da pazara da uymadı. Vatandaşlar gıdaya daha fazla harcama yaparken, marketler ve pazar tezgâhlarındaki fiyatlar mutfaktaki yangının kontrolden çıktığını gösteriyor.

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırmalar Merkezi’nin (BİSAM), hesaplamasına göre, Aralık ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için, günlük en az 72.58 lira, aylık 2.178 liralık harcama yapması gerekiyor.

Buna göre yetişkin bir kadının sağlıklı beslenmesi için yapması gereken günlük harcama tutarı 18.66 lira, yetişkin bir erkeğin 19.28 lira, 10-18 yaş arası bir çocuğun 20.71 lira, 4-6 yaş arası bir çocuğun ise 13.90 lira

Mutfaktaki yangın iyiden iyiye kontrolden çıktı.

Enflasyonda adeta mucize yarattık.

Elektrik ve doğalgaza yüzde 55.69 zam geldi.

Çay, şeker, akaryakıt fiyatları uçtu. İğneden ipliğe her şeye yüksek zam gelmesine rağmen, enflasyon yıllık yüzde 11,84 olarak açıklandı.

Vatandaşlar TÜİK tarafından açıklanan bu enflasyon rakamları pek inandırıcı bulmadı. Çünkü vatandaş Çarşı – Pazar fiyatlarını görüyor, biliyor ve TÜİK verilerine yani resmi enflasyon rakamlarına inanmıyor.

Vatandaş haklı olarak soruyor:

“Madem enflasyon yüzde 11.84 hükümetin açıkladığı 2020 yılı yeniden değerleme oranı neden yüzde 22.58?”

Elektrik, doğalgaz ve gıda fiyatlarında yüzde 50’nin üzerinde zam artışı olurken enflasyonun bu kadar düşük çıkmasını da eleştirmekte vatandaş elbette haklıdır.

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, TÜİK verilerinin gerçek enflasyonunu yansıtmadığını, zamlar yüzünden yüzde 80’e yakını açlık ve yoksulluk içinde yaşayan vatandaşın et yiyemediği gibi sebze ve meyve alamaz hale de geldiğini söyledi.

Vatandaşın ocağında tencere kaynatmayan ve 2019 yılında yüzde 42 oranında gerçekleşen gıda fiyatlarındaki artış ve yaşanan geçim sıkıntısına dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık da, “Vatandaş her geçen gün yoksullaşıyor, emekçinin reel geliri sadece son bir yılda yüzde 20 azaldı, satın alma gücü eridi. Çarşı pazarda fiyatlar el yakıyor, her şeye zam geldi, maaşlara yapılan zam, enflasyona yenik düştü. Vatandaşın gerçek enflasyonu açıklanan oranın çok üstünde.” dedi

EMEKLİLERE SEYYANEN ZAM

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli maaşlarına muhakkak seyyanen zam yapılmasının şart olduğunu söyledi. Ergün “Yüzdeli zamlar zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor ve makas açılıyor. Emekli maaşları arasındaki bu makas çok açılıyor. Emekliler aynı manava, bakkala gidiyor. Ben seyyanen zam verilmesinden yanayım” dedi.

Geride bıraktığımız 2019 yılı daha fazla zam, daha fazla vergi, işsizlik ve daha fazla yoksulluk getirdi. Temennimiz o ki 2020 yılı vatandaşın gerçek enflasyonunun maaş zamlarına yansıdığı, ekonomik ve sosyal sorunların, işsizliğin ve yoksulluğun tetiklediği bunalım, sosyal bozulmaların ortadan kalktığı bir yıl olur.