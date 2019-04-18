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18 Nisan 2019
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Mutfaklarda yangın vaaar

Salim Taşcı Salim Taşcı

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Çarşı, pazar pek dolaşmam, ne nerede kaça satılır onu da pek bilmem! Yalnız geçen hafta bir markete girdim, mandalina 3,5 TL, elma, 3 TL idi, muza gelince 6,5 TL idi…

Şimdi ise, mandalina 8 TL, elma 4,5 TL, havuç 29.03.2019 da 2,95 TL 11.04.2019 da 4,95, soğanı yazmıyorum, art niyetli stokçu sonunda cücükletmiş..! Esasında cücükleyen soğan değil mutfaklar… Her mutfaktan bağırtı geliyor   “Yangın vaaar…’’ diyerekten…

Döviz çıktı, zamlar, fırladı, döviz düştü zamlar yerinde durdu, kanunla yönetmelikle fiyatlar düşmeyeceğine göre, geriye toplum bilinci ve satıcıların ahlaki anlayışları kalıyor…

Ahlaki anlayış cümlesini yazarken kendi kendime gülmekten de  kendimi alamadım dersem sizde bana gülmeyin derim.

Eeey pazarcı, eey marketçi, eey eey eeyy, öldüğünüz zaman yerin altında hesap sorulacağından haberiniz vardır! Yoksa da gelin siz dünyada ki hesapla, mahşerdeki hesabı karıştırmasanız daha çok kazanırsınız,  haydi sizlere iyi satışlar!
İyi hesaplamalar..!

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Salim Taşcı
Salim Taşcıhttps://sonsoz.com.tr
Gazeteci-yazar, şair. 1945, Sorgun / Yozgat doğumlu. Bazı kitaplarında Salim Halid Bozoklu imzasını kullandı. Öğrencilik yıllarında gazeteciliğe başladı. 1981 yılında Sancak adlı gazetenin sahibi olana kadar, Milliyet, Tercüman ve Adalet gazetelerinde yazdı. Emlak ticaretiyle uğraşıyor. Sonsöz Gazetesi'nde köşeleri çok ilgi çekiyor!

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