Müteahhiti, kafeterya sahibi başından vurarak, öldürdü

Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Soma ilçesinde, müteahhit Birol Dikme (43), tartıştığı kafeterya sahibi Volkan D. tarafından tabancayla başından vurularak, öldürüldü. Polis, kaçan Volkan D.yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Turgutalp Mahallesi Mümtaz Baş Caddesi’ndeki bir oto-kiralama şirketinde meydana geldi. Oto- kiralama şirketinde karşılaşan kafeterya sahibi Volkan D. ile müteahhit Birol Dikme arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Volkan D. üzerinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, Dikme’ye ateşledi. Başına isabet eden mermiyle vurulan Dikme, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Soma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Birol Dikme, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Polis olaydan sonra kaçan Volkan D.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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