Müteahhit, yaptırdığı 2 apartmana Azra ve Ayda isimlerini verdi

Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA) – VAN’ın Erciş ilçesinde yaşayan müteahhit Emrah Yağar (42), yaptırdığı 2 apartmana, Van depremine 14 günlükken yakalanan ve enkaz altından 47 saat sonra çıkarılan Azra ile İzmir depreminde 91 saat sonra enkazdan kurtarılan Ayda Gezgin’in (3) isimlerini verdi.

Van’ın 9 yıl önceki 7.2’lik depremde büyük bölümü yıkılan Erciş ilçesinde yaşayan, 4 çocuk babası, müteahhit Emrah Yağar, Cami Kebir Mahallesi’nde site içinde 2 apartman yaptırdı. Yağar, bu apartmanlara 23 Ekim 2011’deki Van depremine henüz 14 günlükken yakalanan ve enkaz altından 47 saat sonra çıkarılan Azra ile 30 Ekim’deki İzmir depreminde 91 saat sonra enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin’in isimlerini verdi. Emrah Yağar, “‘Azra bebek-1’ ve ‘Ayda bebek-2’ isimli 2 apartmanın giriş kısmına 2 deprem kahramanımızın isimlerini vererek deprem gerçeğine dikkat çekip, isimlerini ölümsüzleştirmek istedim” dedi.

Yağar, 7 yıldır müteahhitlik yaptığını belirterek, “23 Ekim ve 9 Kasım 2011’de meydana gelen depremlerde 644 vatandaşımızı kaybettik. Depremin verdiği acılar da halen hafızalarda tazeliğini koruyor. Tabi aldığımız acı derslerden sonra yaptığımız işler deprem koşullarına daha uygun ve kaliteli malzemelere dayalıdır. İşimizi daha sağlam ve daha titiz yapıyoruz. Deprem yönetmenliğinin öngördüğü ne varsa hepsini harfiyen yerine getiriyoruz ki bir daha yaşadığımız acıları yaşamayalım. Bizim de birçok yakınımız depremde vefat etti. Bunlar bizim için bir ders niteliğindedir” diye konuştu.

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