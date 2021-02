Mutasyonlu koronavirüs hastalarına özel takip

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ANKARA Şehir Hastanesi’nde mutasyonlu koronavirüs hastaları, normal virüslü hastalardan ayrı tek kişilik odalarda tedavi ediliyor. Yoğun Bakım Görevlisi Doç. Dr. Dilek Kazancı, “Mutasyonlu virüsten yatan hastaların ayrı bir izole odası var. Birbirleriyle karıştırmıyoruz. Bunları daha izole şartlarda ve özel bir biçimde izliyoruz” dedi.

Koronavirüs ile mücadelenin merkezlerinden Ankara Şehir Hastanesi’nde mutasyolu koronavirüs hastaları, tek kişilik odalarda ve normal koronavirüs hastalarına göre daha izole şartlarda tedavi edilerek, takip ediliyor. Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Görevlisi Doç. Dr. Dilek Kazancı, Covid-19 yoğun bakımlarındaki vaka sayılarının alınan tedbirlerle, kısıtlamalarla ön görüldüğü şekilde azaldığını söyledi. Kazancı, “Covid-19 yoğun bakımlarında yatan hasta sayısında azalmalar var. Biz çok dinamik bir süreç yönettik. Koordinatör başhekimliğimizin yaptığı çeşitli uygulamalar ile bu süreci çok güzel atlattık. 3’üncü dalga olması durumunda aynı uygulama ve dinamikler devreye girecektir. Ve biz hiçbir şekilde buna hazırlıksız yakalanmayacağız” dedi.

‘İZOLE ŞARTLARDA AYRI ORTAMDA İZLİYORUZ’

Kazancı, mutasyonlu koronavirüs hastalarının hastanede özel takip edildiğini anlatarak, “İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya varyantları var bu virüsün. Ayrıca ülkemiz açısından özel bir takım varyantlar da var. Bu hastaların servislerde ya da gözlem altında izlendiğini biliyoruz ve bu hastaların aynı zamanda yoğun bakım ihtiyacı da olabiliyor. Bu türden hastaları da şu an hastanemizde izlemekteyiz. Tabii ki bunları daha izole şartlarda ve özel bir biçimde izlemekteyiz. Yani diğer Covid-19 hastalarından daha izole bir şekilde ayrı ortamda yatırıyorlar. Şehir hastanesinin fiziksel yapısı itibarıyla bütün hastalarımız zaten ayrı odalarda yatırılıyorlardı. Fakat mutasyonlu virüsten dolayı yatan hastaların ayrı bir izole odası var. Birbirleriyle karıştırmıyoruz” dedi.

‘NORMAL COVİD-19 HASTASI, MUTASYONLUDAN FAZLA’

Kazancı, İngiltere’den gelen yayınlara bakıldığında bu hastalığın şiddetine dair takım veriler yayınlandığını hatırlatarak, “Ama biz şu anki durumda mutasyonlu virüsle enfekte olmuş Covid-19 hastalarının normal Covid-19 hastası seyrinden daha farklı bir durumda olduğunu görmedik, izlemedik. Ama tabii ki bu hastaların verileri de önümüzdeki günlerde bize yol gösterecektir. Bununla ilgili şu an net bir şey söylemek çok mümkün değil. Klinik olarak bunlar arasında çok bir fark görmediğimizi söyleyebilirim. Ayrıca şu an itibarıyla da yoğun bakım servislerimizde normal Covid-19 hastalarının sayısının mutasyonlu virüse bağlı yatanlardan daha fazla olduğunu da söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Kazancı, vatandaşlara da uyarıda bulunarak, “Ben vatandaşlarımızın devletimizin aldığı bütün önlemlere gerçekten çok sıkı riayet etmesi gerektiğine inanıyorum. Kendi adıma da riayet ediyorum. Ve bütün alanlarda maske, mesafe, temizlik ve hijyen kuralına uymamız gerektiğine inanıyorum. Kısıtlamalara riayet etmeliyiz” dedi.

FOTOĞRAFLI