Covid-19 salgını başladığından bu yana aşı ve ilaç çalışmalarına yönelik en büyük endişe virüsün mutasyon geçirmesiydi. Birçok uzman bir aşı bulunsa dahi virüsün mutasyon geçirmesi durumunda bu aşının işlevsiz kalabileceğini söylüyorlardı.

İngiltere’den gelen son haberler virüsün bir mutasyon geçirdiğini, bu mutasyonun virüsün bulaşıcılığı ve yayılma hızını yüzde 70 civarında arttırdığını gösteriyor.

Mutasyona uğrayan yeni tür virüs ilk olarak Eylül ayında tespit edilmişti. Kasım ayında Londra’da tespit edilen vakaların dörtte birine yakınının bu yeni tür virüsle bağlantılı olduğu açıklanmıştı. Bu oran, Aralık ortasında vakaların üçte ikisine yükseldi. Yetkililer yeni türün çok daha hızlı yayıldığı uyarısı yapıyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu yeni türün daha ağır hastalığa yol açtığı ya da daha yüksek ölüm oranına sahip olduğunu gösteren herhangi bir bulgu bulunmadığını söylüyor.

Bir çok ülke İngiltere ile olan ulaşımını askıya aldı, bu çerçevede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika’dan Türkiye’ye olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını açıkladı.

King’s College London’dan virolog Prof. Stuart Neil mutasyonun, virüsün ACE2 ile etkileşimini artırdığını ve böylece büyümesi için avantaj sağladığını söylüyor.

Diğer yandan, bu proteinin, aşıların da antikor geliştirilmesi için hedeflenen bölge olmasından dolayı, Neil, mutasyonun aşıların etkisini azaltabileceği kaygısı olduğunu da dile getiriyor ve “Bu, gerçekten yakından takip edilmesi gereken bir konu” diyor.

Eğer bu yahut da bir başka mutasyon korkulduğu gibi aşıları etkisiz kılacak yahut da etkinliğini azaltacak bir etki doğurursa 2020 yılında başlayan kabusun 2021’de de devam etmesi kaçınılmaz olacaktır.

Elbette ben bir tıp uzmanı ve yahut da virolog değilim, işin biyolojik kısmı hakkında ahkam kesmem de beklenemez, beni daha ziyade işin ekonomik boyutu ilgilendiriyor.

Salgınlar tarihine bakınca mutasyonların sık sık görüldüğü ve aşı çalışmalarını olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. Grip aşıları bu yüzden her yıl yenilenir, AIDS hastalığına karşı bu yüzden hala bir aşı geliştirilememiştir.

Tam tünelin sonunda ışık göründü, geliştirilen aşılar sayesinde bu salgın sona erecek derken gelen bu kötü haberin dünya piyasalarını olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmazdır.

Salgının ekonomik etkilerini biliyoruz karantina amaçlı kapanmalar hem arz ve hemde talep yönlü ciddi daralmalara yol açmıştı. 2020 yılında hemen hemen bütün ülkelerde ekonomilerde bir daralma yaşanmış, devletler daralma ile baş edebilmek için para musluklarını ardına kadar açmıştı. Buna rağmen ekonomilerde beklendiği ölçüde bir canlanma görülmemiş ve 2020 ekonomik açıdan kayıp bir yıl olarak kabul edilmişti.

Küçülen ekonomiler yüzünden işsizlik ve gelirsizlik tavan yapmış, bir çok firma da iflas riski ile karşı karşıya kalmıştı.

Tam salgın bitiyor, artık rahat bir nefes alabileceğiz iyimserliği piyasalarda yayılmışken gelen bu haber ile birlikte olumsuz bir hava piyasaları kaplayabilir. Hangi hükümetin halka ve firmalara daha ne boyutta destek sağlayabileceği ise meçhul. Elbette kasası dolu ve zengin ekonomiler kendi ülkelerinde bir miktar daha destekleme operasyonları yapabileceklerdir. Lakin Türkiye gibi gelişmekte olan ve yahut da az gelişmiş ülkelerin mecali artık tükenmiş vaziyettedir. Bu ülkeler zaten kıt olan, bir atımlık barutlarını da kullanmışlardır. Yeni bir dalga sonrasında halka ve firmalara destek olabilecek halleri olmayan bu ülkelerde ciddi bir borç krizi yaşanması kaçınılmaz olabilir.

Özellikle Türkiye’de verilen desteklerin büyük bir kısmı ya borç öteleme ve yahut da ek borç limiti tahsisi üzerinde verilmiştir. Hibe şeklinde nakdi destek hemen hemen hiç yoktur. Bu ek borçlar zaten üretemeyen, gelir elde edemeyen kişi ve kurumların borçluluğunu arttırmaktan başka bir işe yaramamıştır. Salgın süreci kısa kesilebilse belki bu borçların bir bölümü ödenebilirdi, lakin süreç uzar, hem borç yükü artar ve hem de gelirsizlik sürerse borçların ödenemeyeceği kesindir.

Ne yazık ki Türkiye bu salgına çok ciddi bir ekonomik krizden geçmekteyken yakalanmış bulunuyor, salgın ise işleri çok daha kötü bir hale getirdi, krizi çok daha geniş bir kesime yaydı ve derinleştirdi.

Salgında durum kötüleşmese dahi işsizlik ve iflaslar hızla artıyordu, birde salgında işler kötüye giderse neler olabileceğiniz varın siz düşünün.

Bu durumda ekonomi yönetiminin yapabileceği tek bir şey var; enflasyonu düşünmeyecek, piyasaya muazzam miktarda para sürerek firmaların iflasını ve insanların gelirsiz kalmalarını engelleyecek. Bu önlem elbette enflasyonu yükseltecek ve kurları zıplatacak lakin ekonominin aktörlerinin ölmesini de engelleyecektir. Bu sayede bir borç krizi doğması da engellenebilir. Böyle bir önlemi alabilecekler mi, bekleyip göreceğiz…