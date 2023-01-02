Müşteri gibi gelip, cep telefonlarını çaldı; o anlar kamerada

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Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de, iş yerine müşteri gibi giren hırsızlık şüphelisi, tezgahtaki 2 cep telefonunu çalarak kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 31 Aralık’ta Yığılca sapağındaki tekstil firmasının fabrika satış mağazasında meydana geldi. Mağazaya müşteri gibi giren kimliği belirsiz kişi, içeride bir süre dolaştıktan sonra kasaya yöneldi. Şüpheli, çalışan müşterilerle ilgilendiği sırada tezgahın üzerindeki 2 cep telefonunu çalarak kaçtı. Hırsızlığı fark eden çalışanlar, polise haber verdi. İş yerine gelip, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin kimliği ile kaçtığı aracın plakasını tespit etti. İsmi açıklanmayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

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