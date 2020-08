Emlak piyasasında hareketlenme kısa sürdü. Vatandaşlar düşük faizli kredi ile mülk alabilmek için tapu müdürlüklerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Ancak bazı mülk sahipleri bu durumdan faydalanmak için fiyatlarda oynama yaptı. Buda uzun vadede yatırım yapanlara olumlu etki gösterirken kısa süreli alımlarda zarar neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde Korona Virüs Salgınının etkilerini azaltmak için kamu bankaları bir kampanya başlatmıştı. Kampanyaya olan ilgi sonucunda 400 bine yakın konut kısa sürede satıldı. Ancak bazı bölgelerde 250 bin Türk Lirası’ndan satılan mülklerin 300 bin Türk Lirasına, 500 bin Türk Lirası olan mülkün ise 750 bin Türk Lirası’na yükseldiği gözlemlendi. Bu durumun emlak sektörüne olumsuz etkiler bırakacağını savunan Emlak Müşaviri Salim Taşçı emlak yasasının çıkması gerektiğini vurguladı.

Taşçı: “ Müstakil ev akını başlayınca villalar, hatta köy evleri bile on misli pahalandı. Kiralar yüzde yüze bakan oranlarda pahalılaştı. Villası ve müstakil evi olan, kiraya veren kazandı bu 3 ayda, fakat 3 ay sonra panik yavaş yavaş kayboldu. Su mecrasını buldu. Bundan 20 gün önce Küçükesat’ta ki Çankaya Tapu Dairesi’nin önünde insanlar 1 kilometre uzunluğunda 2 sıra oluyordu. Şimdi dün değil ondan önceki gün gittik, 4 kişi var. Dün bir işlemimiz vardı gittik 10 kişi vardı. Ne oldu balon patladı. Herkesin ayağı yere bastı. Bankaların vermiş olduğu kredi avantajını mal sahipleri zam yaparak ortadan kaldırdılar. 300 binlik daireleri 400 bine, 400 binlik daireleri 600 bine çıkardılar, ayaklar şimdi yere basmaya başladı. Şimdi ödemezlik durumunu da kaldırdılar. Senelik ödeme vardı bu da kalktı. Faizlerde yükseldi, mal sahipleri de yeterince kadar zam yaptı. Piyasa durma aşamasına geldi. Keşke böyle olmasaydı gayrimenkulde bir hareket başlamıştı. Two ekonomisttir bunun adı. Bir hareket vardı ama mal sahiplerinin fazla zammı bunun önüne geçmiş oldu. Halen markalı konutlarda balon var. “ dedi.

YÜKSEK FİYATTAN MÜLK ALANLAR UZUN VADEDE KAZANÇ SAĞLAYABİLİR

Fırsatçılar yüzünden fiyatlarda yaşanan kısa süreli oynamanın uzun vade ile mülk alanlarda sorun olmayacağını ancak kısa süreli yatırım olarak düşünenlerin zarar edeceğini ifade eden Salim Taşçı, vatandaşların mülk alırken emlak müşavirlerine başvurmaları gerektiğini ifade etti.

Taşçı: “ Bu salgın sırasında ikinci el konutlar yüzde 80 oranında satıldı. Şimdi burada alanlarında yüreklerine bir su serpelim. 500 binlik mülkü 750 bine aldılar ama, on sene kredi kullandılar on sene sonra bu mülkün değeri ne olur? Pahalıya aldı ama on sene sonra burası 2 Milyon Lira olur. Bir kazançları orada var. Vatandaşlara şunu söylemek istiyorum eğer tüketici kredisi alarak ev alıyorsanız ayağınızı yorganınıza göre uzatın. Dövize girmeyin, birleşik faize girmeyin normal faizle alın.” dedi.

AL GÜLÜM VER GÜLÜMCÜLER TÜREDİ

Konut kredilerinde yaşanan indirim nedeni ile bazı vatandaşların evlerini bir nevi hülle ile güvendikleri şahıslara satarak düşük faizli krdi kullananların sayısının arttığını ifade eden Taşçı, bu durumun çok yüksek oranlı olduğunu açıkladı. Taşçı: “Bu arada birde şu çıktı ortaya ticari krediler pahalı, konut kredisi düşük olduğu için al gülüm ver gülümcüler türedi. Nedir al gülüm ver gülümcüler, sıkışmış olan esnaf evini güvendiği kişinin üstüne sattı. Konut kredisi aldı kredi kullandı. Diyebilirim ki bu oran Türkiye çapında yüzde 120 oranında olmuştur. Konut kredisi daha düşük olduğu için 0.64’e düşmüştü. İkinci eller 0.74’tü. Yüzde 80 ikinci eller hareketlendi dedik ya işte böyle bir sistem oluştu. Ama bu nereye kadar gider bilinmiyor. Şimdi yüzde 20 oranında bir hareketlenme oldu. Yüzde 80’i bitti. Sen sağ ben selamet oldu.” dedi.

Ayrıca ev alacaklar için tavsiyelerde bulunan Taşçı şunları aktardı; “ Vatandaşın paniğe kapılmadan bir gayrimenkul, dört dörtlük gayrimenkulün 3 anahtarı vardır. Nedir 3 anahtar, bir aldığın mülk amaca yönelik mi? Nedir amaca yönelik içinde oturabiliyor musun? Çoluğuna, çocuğuna miras bırakabiliyor musun? İkinci anahtar rant yapıyor mu? Üçüncü anahtar istediğin zaman satabiliyor musun? Dört dörtlük bir gayrimenkulün anahtarı budur.” dedi.

EMLAK MÜŞAVİRLERİNE GÜVENİN

Mülk alım satımında emlak müşavirlerinin önemli bir yeri olduğunu söyleyen Taşçı vatandaşların emlak alırken veya satarken mutlaka müşavirlere danışması gerektiğini vurguladı. Taşçı: “Herkesin aile hekimi var, aile avukatın var, neden aile emlak müşavirin olmasın? Gelişi güzel rahatsızlandığı zaman gördüğün doktor tabelasına mı gidiyorsun, tanıdık aile doktoruna mı gidiyorsun? Hukuksal bir sorunun olduğu zaman herhangi bir tabelaya bakıp mı gidiyorsun? Eşten dosttan tavsiye ile tanıdığın kişiye mi gidiyorsun? Emlak müşavirliği de budur. Bilmediğin bir konu komisyondan kaçayım diye mal sahibine gidersin 500 binlik daireyi 750 bine alır üstüne de Hasan dağdan bir ayran içersin. Bilenle gideceksen, müesseseleşmiş tüm emlak müşavirleri dürüst insanlardır. Çürük zor çıkar. Milyonda bir çıkabilir. Müesseseleşmiş tüm emlakçılar vatandaşların gönül rahatlığı ile gidip başvurabilecekleri yerlerdir. Telefonla bana Türkiye’nin her yerinden ararlar, herkese de cevap veririm. Tanıyım tanımayayım.” dedi.

Ülkemizde emlakçılık yasasının olmadığını ve bunun büyük bir eksiklik olduğunu ifade eden Taşçı sözlerine şöyle devam etti; “ Emlak müşavirliği daha tam yüzde 100 oturmadı. Kültürlü insanlar bunu biliyor. Oturması için emlakçılık yasasının çıkması lazım. Bir takım yeterlilik belgesi isteniyor bu yeterli değil. Sen emlakçıyı disiplinize ediyorsun ama emlakçının gelir kaynağını nasıl disiplin altına alacaksın? Yeterlilik belgesi olmayan emlakçılık yapamaz tamam uygun. Bir masa bir telefon zannediyorlardı buda tamam, ancak bugün Amerika’da ben uluslararası emlak uzmanlığı başkanlığını 4 sene yaptım. Emlakçı, mal satanla alan sadece noterde karşılaşır. Bütün yetki emlakçıdadır. Müşterilerin yarısından yakını emlakçıyı aradan çıkarmaya uğraşır. Kanun çıkarsa bunu önlersin, bir emlakçılık yasası yok kanunu yok. Milyar dolarların döndüğü piyasada kanun yok. Bir berber dükkanı açarken bile, bakkal dükkanı açarken bile 40’a yakın evrak istenir ama bir emlakçılık olayında kanunu bile yok. Emlakçılık kanunu süratle çıkarılmalı. Hem emlakçı rahat eder, hem vatandaş rahat eder. Bu kanun çıktığı takdirde emlakçıyı da bağlayıcı, vatandaşı da bağlayıcı unsurlar ortaya çıkar. Olmadığı takdirde böyle gider bu.”

KONUT SATIŞLARI DENETLENEMİYOR

Konut satışlarında gerçekleşen faiş fiyatların önüne geçilemediğini ifade eden Taşçı 14 milyona yakın konutun denetlenmesinin mümkün olmadığını bunun vicdan meselesi olduğunu ifade etti. Taşçı: “ Otomobil firmaları denetlemek kolay çünkü sayıları az. Türkiye’de beş, altı tane büyük otomobil firmaları var. Onları denetlemek kolay, 14 milyon konutun olduğu yerde tek tek hangi apartmanı kontrol edeceksin. Buna satmışsın, şuna satmışsın mümkün değil. Kanun insanların vicdanında olması gerekir. Otokontrol ile kanunu kendin sağlayacaksın. Onun dışında mümkün değil. Buna her zaman rastlamak mümkün yüksek almış ama ben baştan söyledim dedim ki 500 binlik evi 750 bine almış ama bir on sene sonra uzun vadeli yatırım olarak aldıysa bu ev 2 milyonun üstüne çıkar. Oradan kazancı olur. Ama fırsatçı ise 500 binlik evi 750’ye aldı. Ben bunu yatırım için aldım deyipde bu eve 900 bin lira istersen satamazsın.” dedi.