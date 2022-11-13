Mustafa Sarıgül: Türkiyemizin yararına olan her şeyi destekleriz

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Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-TÜRKİYE Değişim Partisi (DTP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin İstanbul’da düzenlediği ‘Büyük İstanbul Buluşması’na katıldı. Mustafa Sarıgül: “TOGG’a gittiğim için twitterdeki okumuş cahiller bize neler söylediler. O okumuş cahiller bilsin ki, Türkiye Değişim Partisi Türkiyemizin yararına olan her şeyi destekler” dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin İstanbul İl Başkanlığı tarafından Şişli’de düzenlenen ‘Büyük İstanbul Buluşması’na katıldı. Sarıgül, seçimlerin yaklaştığını belirterek hep birlikte daha fazla çalışma çağrısında bulundu.

“SOSYAL MEDYADA EN FAZLA BİZ KONUŞULUYORUZ”

Sosyal medyada en fazla TDP’nin konuşulduğunu belirten Sarıgül “Bazıları TikTok’ta ne işin var? TikTok’ta ne arıyorsun? dediler. Şunu unutmayın ki, TikTok’a girince bizi eleştirenler, onlar da TikTok’a girmeye başladı. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanı. TikTok’a hoş geldin. Bütün siyasi genel başkanları hoş geldiniz” dedi.

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“HOŞ GELDİN TOGG”

TOGG fabrikasına gittiği için eleştirildiğini söyleyen Sarıgül, “TOGG’a gittim, ziyaret ettim. ‘Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı’ dedim. TOGG’a gittiğim için twitterdeki okumuş cahiller bize neler söylediler. O okumuş cahiller bilsin ki, TDP’si Türkiye’mizin yararına olan her şeyi destekler. Alman, Fransız, İtalyan arabalarına güle güle. Hoş Geldin TOGG” diye konuştu.

“SAYIN BAKANA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Selahattin Demirtaş’ın hastalanan annesi ve babasını ziyarete götürülmesine de değinen Sarıgül, “Demirtaş’ın, annesi ve babasıyla, bakanlık tarafından görüştürülmesi son derece değerlidir. Sayın bakana çok teşekkür ediyorum. Sayın Demirtaş’ın anne ve babasına da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.