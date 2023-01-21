Mustafa Koç mezarı başında anıldı

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Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL’da geçirdiği kalp krizi sonucu 21 Ocak 2016’da hayatını kaybeden Mustafa Koç, Zincirlikuyu’daki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

Mustafa Koç’un 7’nci ölüm yıl dönümünde Zincirlikuyu Aile Kabristanı’nda anma töreni düzenlendi. Törene Koç Ailesi, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Semahat Arsel, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Mustafa Koç’un annesi Çiğdem Simavi, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ile Koç Holding yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Törende Kuranı Kerim okunduktan sonra merhum Mustafa Koç ve Koç ailesinden hayatını kaybedenler için dua edildi. Mustafa Koç’un mezarına çiçekler konuldu.

