Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Hareketi

Nisan 1919. İstanbul işgal altında. İngiliz ve Fransızlar her gün Anadolu’nun yeni bir bölgesine el koyuyorlar. Samsun ve Trabzon yöresinde Pontusçu Rumlar, Türk köylerine saldırıyor ve fırsattan yararlanarak bağımsızlık kazanmak istiyorlar. İngilizler Karadeniz bölgesinde asayiş sağlanmazsa bölgeyi işgal edeceklerini bildiriyorlar.

İşte böyle bir tablo karşısında İstanbul’da devlet ricali bir çıkış noktası arayışındalar. Plan içerisinde plan yapıyorlar. Sonunda İngilizlerin isteği kabul ediliyor. Samsun’a özel yetkili bir komutan gönderilecek ve bölgede asayişi sağlanacaktı. Ama bu komutan kim olacaktı?

Padişah Vahideddin’e Fevzi Çakmak tarafından verilen listenin ilk sırasında Mustafa Kemal Paşa’nın ismi yazılıydı. İsminin yanında da “Fevkalade becerikli, kabiliyetli, hamleci, teşebbüs ruhuna malik, fakat son derece ihtiraslı ve yüksek emelli bir insan” kaydı bulunmaktaydı. İçişleri Bakanı Mehmet Ali Bey, bölgeye geniş yetkilerle Mustafa Kemal Paşa’nın gönderilmesi gerektiğini savunuyordu. Kendisi Mustafa Kemal Paşa ile birkaç defa görüşmüş ve onun planlarını bizzat kendisinden dinlemişti.

Mustafa Kemal’in bir başka özelliği de İttihat ve Terakki Partisi taraftarlarına karşı olması idi. İşte İngilizler özellikle bu sebepten dolayı Mustafa Kemal Paşa ismine hiç itiraz etmediler. Damat Ferit Paşa, Mustafa Kemal’in atama iradesini almadan önce İngiltere elçiliği baş tercümanı Ryan’la görüştüğü zaman ona “Mustafa Kemal’in dürüstlüğünden söz etmiş ve zımnen onay almıştı. Hürriyet ve İtilaf Partisi mensupları da yıldızı parlamaya başlayan bu genç generali yanlarında görmek istiyorlardı.

30 Nisan 1919 tarihinde Mustafa Kemal Paşa’nın 9. Ordu Müfettişliğine tayin edildiğini bildiren “İrade-i Seniyye” yayınlandı. Aynı tarihte Harbiye Nezareti, Mustafa Kemal Paşa’nın vereceği emirlerin yerine getirilmesi için ilgili il ve sancaklara bir genelge gönderilmesini sadrazamlık makamından istedi. Sadrazamlık bu genelgeyi hemen yayınlayarak söz konusu illere gönderdi.

1 Mayıs 1919’da Damat Ferit Paşa, Mustafa Kemal’i davet ederek ona kendi eliyle çay ikram etti ve şunları söyledi: “Her arzunuzu bana yazabilirsiniz, derhal yapılacağından emin olunuz”. Ancak Mustafa Kemal’in kafasındaki planı Damat Ferit’in anladığından emin değiliz. Buna karşılık İstanbul’daki devlet adamlarının çoğu Mustafa Kemal Paşa’nın basit bir asayiş meselesini çözmek için gitmediğini biliyorlardı. Bu tayine karşı çıkan Şeyhülislam ve Adliye Nazırı ise Sadrazamın bu tayinin padişahın bir isteği olduğunu açıkça bildirmesi üzerine seslerini kesmek zorunda kalmışlardı. Bu yüzden 5 Mayıs tarihinde Mustafa Kemal’e tanınan yetkiler Meclis-i Vükelâ’da kolayca kabul edilebilmiş ve bir an önce göreve başlaması istenilmişti.

Mustafa Kemal Paşa, Trabzon, Erzurum, Sivas, Van vilayetleriyle Erzincan ve Canik müstakil sancaklarında tek yetkili olacaktı. Ayrıca bu vilayetlere komşu olan Diyarbakır, Bitlis, Elazığ, Ankara, Kastamonu vilayetlerinde de gerektiğinde emirleri geçerli olacaktı. Kısa bir süre sonra Maraş ve Kayseri de Paşa’nın yetki alanına dahil edilmişti. Paşa bütün bu bölgelerde idarî ve askerî gerekli emirleri verebilecekti.

Bu kadar geniş bir bölgede bu kadar büyük bir yetkinin sadece Pontusçuları susturmak için verilmediği, verilemeyeceği açıktı. Bir kişiye bu kadar geniş yetkiyi vermekte sakınca görmeyen padişahın da Mustafa Kemal’den beklediği sadece Pontus çetelerini yola getirmesi değildi. 15 Mayıs 1919’da Yıldız Sarayı’ndaki görüşmede:

-Padişah : “Paşa, Paşa, şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin. Bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir, tarihe geçmiştir. Bunları unutun, asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden mühim olabilir. Paşa, Paşa, devleti kurtarabilirsin”.

-Mustafa Kemal: “Merak buyurmayın efendimiz. Nokta-i nazar-ı şahanenizi anladım”.

-Padişah: “Muvaffak ol”. (Selahattin Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, c.I, 2.Bs., Ankara 1977, s. 234)

Mustafa Kemal Paşa, kurmay heyetini teşkil eden 16 kahraman subay ve emirlerindeki görevliler ile birlikte 16 Mayıs 1919’da İstanbul’dan Samsun’a doğru yola çıktığı zaman ne yapacağını çok iyi biliyordu ( Fethi Tevetoğlu, Atatürk’le Samsun’a Çıkanlar, Ankara 1971, s. 14). Kendisine vatanı kurtarma görevi verilmişti ve bu görevi alnının akıyla yerine getirdi. Vatanı kurtardıktan sonra da tekrar padişaha teslim etmeyi hiçbir zaman düşünmedi. Vatanın gerçek sahibi olan Türk Milleti’ne “ Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir” diyerek teslim etti.