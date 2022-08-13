Mustafa Karahasanoğlu son yolculuğuna uğurlandı

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Alper KORKMAZ-Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA)- AKİT Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karahasanoğlu için bugün ikindi namazının ardından Fatih Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törende oğlu İbrahim Karahasanoğlu, kardeşleri Nuri Karahasanoğlu ve Ali İhsan Karahasanoğlu taziyeleri kabul etti. Törene yakınların yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de katıldı.

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“CESARET TİMSALİ BİR ŞAHSİYETTİ”

Kardeşi Nuri Karahasanoğlu, ” Mustafa Karahasanoğlu bizim için bir değerdi, bir duayendi. 50 yıllık gazetecilik hayatında gazeteciliğin ne olduğunu ve ne olması gerektiğini tüm çalışanlara anlatırdı. Haberi teyit etmeden yayına vermeyin diye ikazları olurdu. Yanlış haberciliği imza atmamızı hiç bir zaman istemezdi. Her şeyden önce cesaret timsali bir şahsiyetti. Özellikle 28 Şubat döneminde mevcut hükümetin tüm baskılarına rağmen dik duruşunu hiç bozmadı” dedi.

“HEP EN ÖNDE OLDU”

AK Parti İl Başkanı Osman Kabaktepe, ” Türkiye’nin son 50 yıllık sosyal ve siyasal hikayesinde bir gazeteci olarak pozisyon alıp Türkiye’nin önündeki engellerin kalkması, vatandaşımızın bireysel yaşamdan, özgürlük alanlarına kadar bir çok sorunların giderilmesi noktasında hep en önde oldu” diye konuştu.

“NE BASKILARA BOYUN EĞDİ, NE VESAYET REJİMLERİNE”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise törende yaptığı konuşmada, “Biz hepimiz şahit olduk ve yürekten şahit olduk ki Mustafa ağabeyimiz bu yolu dimdik yürüdü. Ne baskılara boyun eğdi, ne vesayet rejimlerine boyun eğdi, ne dıştan ne de içten gelen baskılara boyun eğdi. Doğru bildiğini söyledi, doğru inandığını söyledi ve doğru bildiği şekilde de yaşadı. Başsağlığı diliyorum, Allah rahmet eylesin. 69’dan 79’a Türk siyasetinin en karmaşık, hareketli döneminde dimdik duran ve sonrasında da yine aynı dik duruşu medyada gösteren, Cumhurbaşkanımız ile yol yürüyen, hem de dimdik yürüyen, en zor zamanlarında bile onu yalnız bırakmayan Mustafa ağabeyimize bir kez daha haklarımızı helal edelim” ifadelerini kullandı.



Kılınan cenaze namazının ardından Mustafa Karahasanoğlu cenazesi defnedilmek üzere Edirnekapı Mezarlığı’na götürüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş cenaze aracına götürülürken tabuta omuz verdi.(DHA)

(FOTOĞRAF)

