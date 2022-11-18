Mustafa Destici terör saldırısı kurbanlarını andı

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Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısının yapıldığı yere gelen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici olay yerine çiçek bırakıp saldırıda hayatını kaybedenler için Fatiha okudu. Destici “Öncelikle bu hain ve kahpe saldırıyı bir kez daha şiddetle lanetliyorum. Hain, katil PKK-PYD-YPG terör örgütü bu son kahpe saldırısında olduğu gibi daha önce de bu tür saldırıları İstanbul, Ankara olmak üzere çeşitli şehirlerde gerçekleştirdi” dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstiklal Caddesi’nde 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısının gerçekleştiği yere geldi. Olay yerine çiçek bırakan Mustafa Destici “Öncelikle bu hain ve kahpe saldırıyı bir kez daha şiddetle lanetliyorum. Hain, katil PKK-PYD-YPG terör örgütü bu son kahpe saldırısında olduğu gibi daha önce de bu tür saldırıları maalesef ülkemizin başta İstanbul, Ankara olmak üzere çeşitli şehirlerde gerçekleştirdi. Can kayıplarımız oldu. Tabi terör örgütünün en büyük amacı ve gayesi kendisini destekleyen emperyalist güçlerin de yol haritası çizmesiyle birlikte bu tür hain ve kahpe saldırılarla bir korku ve panik havası oluşturmak ve ülke içerisinde de bir kargaşa meydana getirmek. Ben öncelikle bu hain saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Saldırıda hayatını kaybedenler bir anne kız, bir baba evlat, bir karı koca gerçekten yüreklerimiz parçalandı, ciğerlerimiz parçalandı.



ACIMIZ PAZAR AKŞAMI KADAR SICAK

Acımız, pazar akşamı kadar sıcak şekilde durmaya devam ediyor. En önemlisi buradaki amaçlardan bir tanesi de turizm ve dışarıdan Türkiye’ye bakışı olumsuz yönde değiştirmek ve Türkiye’ye turistlerin İstanbul’a, Taksim’e İstiklal Caddesine gelmesini engellemek. Sanki Türkiye’de her gün patlamalar oluyormuş gibi bir hava oluşturmak, terörün bir amacı, bir gayesi de bu ama görüyoruz ki bunu başaramadılar ve inşallah başaramayacaklar” diye konuştu. Destici, daha sonra saldırıda hayatını kaybedenlerin ruhuna Fatiha okudu. (DHA)

(FOTOĞRAF)

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