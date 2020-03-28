Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara destek çağrısında bulundu ve “Devlet olmadan millet olmaz. Bizim için önce devlet gelir. Gücü yetenlerin vereceği destek, devletimize moral olur. Biriken paranın miktarından ziyade, onun varlığı devlete, kamu çalışanlarına moral verir, milletin arkasında olduğunu hissederler” ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla vatandaşlara, devlete destek vermeleri konusunda çağrıda bulundu.

“YUSUF GÜNAY’I NEGATİF BEKLİYORDUK, SAĞLIK DURUMU ÇOK İYİYDİ, POZİTİF ÇIKTI”

“Sağlık durumunuz nasıl” sorusuna yanıt veren Cengiz, “Benim sağlık durumum, ailemin, yakınlarımın çok iyi. Canımızı sıkan sevgili Yusuf (Günay) kardeşimin durumu. Onu negatif bekliyorduk, pozitif çıktı. Sağlığı yerindeydi, iyi bir durumu vardı. Canımızı sıktı. Yakın mesai arkadaşımız. Ateş düştüğü yeri ve çevresini yakar. Hiçbir vatandaşımızın, hiçbir insanın zor duruma düşmesini istemem ama yakınınızda olunca sizi biraz daha fazla üzüyor” ifadelerini kullandı.

“TERİM VE ALBAYRAK’IN DURUMLARI ÇOK İYİ”

Kaan Kançal ve kendisinde bir şey olmadığını dile getiren Mustafa Cengiz, “Kaan’da (Kançal) bir şey gözükmüyor, bende bir şey gözükmüyor. Hocamla (Fatih Terim) konuştuk, durumu çok iyi. Abdurrahim’in (Albayrak) de durumu çok iyi. Hepsi atlatacak. Tüm insanlık bunu atlatacak, bu bir test. Sınavdan geçiyoruz. Olaya idealist açıdan bakarsak, bu dünya bir sınav dünyasıdır, test dünyasıdır. Bizim 68 kuşağı da düzenli olarak sınav veriyor. Demek bunu da görecekmişiz, bunu da yaşayacakmışız” diye konuştu