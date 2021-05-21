Mustafa Cengiz: Fatih hoca ile devam etmeyi düşünmüyorum (FOTOĞRAFLAR)

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)- BURSA'da geçen yıl nisan ayında kendilerini umreye götürmesi için 4'er bin lira verdikleri Romanlar Federasyonu Başkanı Ahmet Ç. tarafından dolandırıldıklarını belirterek suç duyurusundu...