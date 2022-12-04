Muş’ta köpekleri dövüştürüp, kayda alan 3 kişiye gözaltı

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Fatih ÇELİK/VARTO (MUŞ), (DHA)-MUŞ’un Varto ilçesinde köpek dövüştüren 2 kişi ile o anları kaydeden 1 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Güzelkent köyündeki boş arazide 2 kişi, kendi köpekleri ile başıboş bir köpeği dövüştürdü. Başıboş köpek, sahiplerinin yönlendirdiği köpeklerin saldırısına uğradı. Cep telefonu ile kaydedilen o anlar, büyük tepki çekti. Çalışma başlatan jandarma, köpekleri dövüştüren 2 kişi ile o anları kaydeden 1 kişiyi tespit edip yakaladı. 3 şüpheli hakkında ‘5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’ kapsamında işlem başlatıldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri sonrası adliyeye sevk edilecek. (DHA)

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