Muş’ta köpek döğüştüren 3 kişiden 1’i tutuklandı

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Fatih ÇELİK/VARTO (MUŞ), (DHA)- MUŞ’un Varto ilçesinde köpek döğüştürerek hayvanlara eziyet ettikleri için gözaltına alınan ve hakim karşısına çıkarılan 3 kişiden biri tutuklandı.

Güzelkent köyünde 24 Kasım’da yaşanan olayda 2 kişi, boş bir arazide kendi köpeklerini sahipsiz sokak köpeğinin üzerine saldırttı. Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilip paylaşılan görüntüler, tepki çekti. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, köpekleri dögüştüren 2 kişi ile görüntü çeken 1 kişiyi gözaltına aldı. İşlemleri sonrası 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen şüphelilerden Hasan Sarıkaş tutuklandı, C.K. ile U.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan Hasan Sarıkaş Muş kapalı Cezaevi’ne gönderilmek üzere Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi.

Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yakalanan şüphelilere ayrıca 9 bin 534’er lira idari para cezası uygulanmıştı. (DHA)

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