Muş’ta karla mücadele mesaisi

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Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ’ta etkisini aralıklarla gösteren kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Kar kalınlığının 30 santimetreyi aştığı Muş’ta 272 köy ve mezranın yolu kapandı.

Muş’ta, geçtiğimiz pazar günü başlayan kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 30 santimetreyi aştığı kent merkezinde Muş Belediyesi 40 iş makinesi ve 120 personelle temizlik çalışmasına başladı. İş makineleri 17 mahallede yolları açarken, kar küreme ekipleri de kaldırımları temizledi. Ekipler, şehir içi yollarda buzlanmayı önlemek için çalışma da yaptı.

272 KÖY İLE MEZRA YOLLARINDA KARLA MÜCADELE

Kış mevsiminde 58 iş makinesi ve 100 personelle karla mücadele için Muş İl Özel İdaresi ekipleri de sahaya indi. Yağan karın ardından ekipler 272 köy ve mezranın yolunu ulaşıma açmak için çalışmalara başladı. Özellikle hasta ihbarı gelen yerleşim birimlerine öncelik veren ekipler, zaman zaman zorlu hava şartlarıyla da mücadele etmek zorunda kalıyor. (DHA)

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