Muş’ta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi; 2 tutuklama

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ’un Bulanık ilçesine bağlı Yazbaşı köyü Kılindor mezrasında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararıyla Bulanık ilçesi Yazbaşı köyü Kılindor mezrasında arama yaptı. Mezrada 5 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 3 adet tabanca, 6 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 13 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 6 adet tabanca şarjörü, 898 adet kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 141 adet tabanca fişeği, 95 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı.

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