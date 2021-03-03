Müslüm Gürses, ölüm yıl dönümünde isminin verildiği müzede anıldı

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ARABESK müzik sanatçısı Müslüm Gürses, ölümünün 8’inci yıl dönümünde memleketi Şanlıurfa’da, adının verildiği müzede hayranları tarafından anıldı.

3 Mart 2013 tarihinde kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Müslüm Gürses ölümünün 8’inci yılında memleketi Şanlıurfa’da ismi verilen müzede anıldı. Atatürk Mahallesi’ndeki Müslüm Gürses Müzik ve Sanat Müzesi’ne sabah saatlerinden itibaren gelen yayranları merhum sanatçıya burada dua etti. Çalınan parçaları eşliğinde usta sanatçının müzede sergilenen kostümleri, müzik aletleri, plak, kaset ve fotoğraflarını inceleyen sevenleri, bal mumundan yapılmış olan Müslüm Gürses heykeli ile de hatıra fotoğrafı çektirdi.

MÜZEYİ YILDA 200 BİN KİŞİ ZİYARET EDİYOR

Müze sorumlusu Zeynep Yılmaz, vatandaşların müzeye yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Sanatçının ölümünden sonra açılan müzemiz, Türkiye’den ve yurt dışından gelen sevenlerinden yoğun bir ilgi görüyor. Müzemiz 12 ay boyunca ziyaretçilere açık. Hayranlarından bazılarının bazen duygulandığını görüyoruz. Müzemizi yılda ortalama 200 bin kişi ziyaret ediyor. Müzemizde sanatçının sahne kostümleri, özel yapım ayakkabıları, plakları, kasetleri, telefonu, saat ve tespihleri ile pek bilinmeyen siyah beyaz fotoğrafları var. Müzemize gelen hayranları, buradaki Müslüm Gürses’in bal mumundan yapılmış heykeli ile bol bol fotoğraf çekiyor” dedi.

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