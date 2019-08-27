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      “MÜSLİMÂN OLA OL MEL’ÛN HÂŞÂ”

      Prof. Dr. Yılmaz Kurt -
      Ünlü Osmanlı tarihçisi Hasan Bey-zâde, 1625 yılından Defterdâr Bakî Paşa vefat edince “Müslimân ola ol mel’ûn hâşâ” diyerek Ebced Hesabı ile tarih düşürmüştü (Hasan Bey-zâde Tarihi, I, Ankara 2004, s.XLVI).
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Yazarlar

“MÜSLİMÂN OLA OL MEL’ÛN HÂŞÂ”

Prof. Dr. Yılmaz Kurt
Prof. Dr. Yılmaz Kurt

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Ünlü Osmanlı tarihçisi Hasan Bey-zâde,  1625 yılından Defterdâr Bakî Paşa vefat edince “Müslimân ola ol mel’ûn hâşâ” diyerek Ebced Hesabı ile tarih düşürmüştü (Hasan Bey-zâde Tarihi, I, Ankara 2004, s.XLVI).

Defterdâr (Mâliye Bakanı) Bakî Paşa,  iddiaya göre Hasan Bey-zâde’nin haksız yere iki defa görevden alınmasına sebep olmuştu. Bakî Paşa, ölünce Hasan Bey-zâde kalemi eline almış, sevincini ve kinini bu şekilde ortaya koymuştu. Maliye Bakanı’nı “Müslüman olmamakla” suçluyor ve onun için “lanetlenmiş, lanetli” demekte sakınca görmüyordu. Düşününüz ki bu olay bundan yaklaşık 400 yıl önce Osmanlı döneminde yaşanıyordu.

4. Murat

Osmanlı tarihçileri, bir kişinin haksız yere idam edildiğini düşünüyorlarsa bunu açıktan söyleyemediklerinde “kazâ ve kader okuna kurban gitti” şeklinde dile getirirlerdi. Böylece, idamı gerektirecek açık bir suçu yoktu, ama kaderi böyle imiş, kaza ve kadere karşı gelmek mümkün değil,  demeye getiriyorlardı.

Kanunî’nın oğlu Şehzâde Mustafa,  Padişahın otağında 8 dilsiz tarafından boğularak öldürüldüğünde bütün halk çok üzülmüştü. Tarihçilerin olayı  “kaza ve kader oku” ile açıklaması Şehzâde Mustafa’nın idamına üzüldüklerinin ifadesidir. Kanunî’nin karşısına çıkıp “Şehzâdeyi haksız yere idam ettirdiniz” diyemedikleri için duygularını bu şekilde belirtmiş oluyorlardı.

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Tanzimat döneminin ünlü sadrazamı Fuad Paşa, bir konuda padişahla ters düşmüş ve padişahın öfkelendiğini görünce şunları söylemişti:

Fuad Paşa

Eski vezirler, Ortakapı’da celladın beklediğini bildikleri halde, padişahlara yine de doğruyu söylemekten çekinmezleri. Allaha şükür, Padişahımız sayesinde bizim böyle bir korkumuz yok. Bize düşen Padişahımıza doğru ne ise onu söylemektir.

Osmanlı döneminde bu şekilde idi, pekiyi günümüz tarihçileri doğru bulmadığımız kararları ve uygulamaları ne şekilde ve ne oranda tenkit edebiliyoruz? Ne oranda etkili oluyoruz?

Son 30 yıl içerisinde gerçek ihtiyaç olmadığı halde siyasî kararlarla gereğinden fazla tarih bölümü açıldı. Bu da yetmedi pek çok tarih bölümü “gece öğretimi” yaparak kontenjanı iki katına çıkardı. Meclisin bir tek oturumunda 17 yeni ÜNİVERSİTE açılması ile ilgili kanun çıkarıldı. Tarih bölümlerine her yıl 6.200 yeni öğrenci alındı. Atama bekleyen tarih öğretmenlerinin sayısı 28.000’i aştı.  Şimdi de “Tarih derslerinin seçmeli yapılması”  gibi bir garâbeti, yaşıyoruz. Peki bütün bunlara ne kadar tepki gösterebildik?

Kendisi de tarih öğretimi konusunda kariyer yapmış olan Prof. Dr. Mustafa Safran Beyefendi’ye sesimizi ne kadar duyurabildik? % 5?  % 10? Gerçekten ne kadar duyurabildik?

Şehzade Mustafa

Geçekleri söylemek zordur. Çoğu zaman başınız ağrır. Belki mevki ve makamınızdan olursunuz. Ama gerçekler söylenmediğinde ortaya çıkacak zararı 100 Ziya Selçuk, 500 yıl uğraşsa telafi edemez. Bir veya birkaç nesil kayıp etmiş oluruz. Türkçe derslerini niçin seçmeli yapamıyorsak, tam olarak aynı nedenlerle tarih derslerini de seçmeli yapamayız. 28.000 tarih öğretmeni adayına iş bulmak için değil, milletin ortak tarih şuurundan daha fazla uzaklaşmaması için.

Bugün 26 Ağustos 1071 Malazgird Zaferi’ni kutluyoruz. 1071’le gurur duyuyoruz. Ortak tarihimizi 1071’e bağlıyoruz. 30 Ağustos1922 Büyük Taarruz Zaferi ile bağlantı kuruyoruz. Malazgirt’te görkemli kutlamalar yapıyoruz. Ama bir taraftan da tarih derslerini seçmeli yapıyoruz. Bu bir çelişkidir.

Bu yanlış hesabın Beştepe’den dönmesi bütün tarihçilerin ve ortak tarih şuurunun önemini bilen bütün bilim insanlarının ortak arzusudur. Bu arzumuz siyasi beklentilerin veya siyasi karalama kampanyalarının dışında samimî düşünce ve duygularımızdır.

Ünlü şairimiz Mehmet Emin Yurdakul’un dizeleriyle bitirelim:

Bırak beni haykırayım, susarsam sen mâtem et;

Unutma ki şâirleri haykırmayan bir millet, 

Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir.

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Prof. Dr. Yılmaz Kurt
Prof. Dr. Yılmaz Kurt
Prof. Dr. Yılmaz KURT 1971 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni; 1983 yılında DTCF Tarih Bölümü'nü bitirdi. 2003 yılınd doçent; 2009 yılında Profesör oldu. Tarih Bölümü Başkanlığı ve Osmanlı Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Türk Tarih Kurumu, Çukurova Tarihinin Kaynakları dizisinde 6 kitabı yayınlandı. Osmanlıca Dersleri 1 kitabı 25. baskısını yaptı. Evli ve 2 çocuk, 5 torun sahibidir.

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