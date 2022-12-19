Musk’ın başlattığı ankete katılanların yüzde 57’si ‘görevini bırak’ dedi

- Reklam -

ABD, (DHA)- Elon Musk’ın, Twitter’daki görevini bırakıp bırakmama konusunda başlattığı ankete katılan 17 milyon 502 bin kişinin yüzde 57’si Musk’ın görevini bırakması yönünde ‘evet’ dedi.

Twitter’ın sahibi Elon Musk yaptığı paylaşımda “Twitter’ın yöneticiliğinden çekilmeli miyim? Bu anketin sonuçlarına uyacağım” ifadelerini kullanarak bir anket başlatmıştı. 17 milyon 502 bin 391 kişinin katıldığı anket sonuçlandı. Katılımcıların yüzde 42,5’i ‘hayır’ cevabını seçerken, yüzde 57,5’i de ‘evet’ diyerek Musk’ın görevini bırakması yönünde oy kullandı.

Musk, anketi başlattığı paylaşımından sonraki paylaşımlarında, “Ne dilediğine dikkat et çünkü onu elde edebilirsin” ve “Güç isteyenler, onu en az hak edenlerdir” ifadelerini kullanmıştı.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -