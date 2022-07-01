Musiki Muallim Mektebi’nde Türk Sanat Müziği Gecesi

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Mamak Belediyesi Musiki Muallim Mektebi’nde Müzik Şöleni devam ediyor.

Kültür sanat faaliyetlerini her zaman önemseyen Mamak Belediyesi, Türkiye’nin ilk konservatuarı olan Musiki Muallim Mektebi’ni yeniden canlandırdı ve hizmete açtı. Burada müzik alanında eğitim alan kursiyerler, yıl sonu müzik şöleninde hünerlerini sergiledi.

Türk Sanat Müziği Gecesi’nde bir dönem boyunca eğitim alan kursiyerler icra ettikleri sanat müziği eserleriyle beğeni topladı.

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Mamak Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Düğmeci’nin de katıldığı gecede kursiyerler sanat müziğinin önemli eserlerini ustalıkla icra etti. Müzik ziyafetine seyirciler de bol bol eşlik etti.

Mamak Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Türk Sanat müziğinin icrası zor eserlerini ustalıkla söyleyen kursiyerlerimizi, onlara eğitim veren hocalarımızı gönülden tebrik ediyorum” dedi.