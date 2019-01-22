Atiker Konyaspor, Musa Araz’ı sezon sonuna kadar Afjet Afyonspor’a kiralandığını açıkladı.

2017-2018 sezonu başında yeşil beyazlılara katılan 25 yaşındaki Musa Araz, geçtiğimiz sezon bütün kulvarlarda ekibi yerine 28 karşılaşmaya çıkarak 3 gol atmayı başardı. Bu sezon hem ligde hem de Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında formaya talihi bulamayan Musa Araz, sezon sonuna kadar Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor’a kiralandı.

Kulübün resmi toplumsal medya hesabından yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Musa Araz sezon sonuna kadar Afjet Afyonspor’a kiralanmıştır” ifadeleri yer aldı.