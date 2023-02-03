Muş: Ocak ayı ihracatımız 19,4 milyar dolara ulaştı

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TİCARET Bakanı Mehmet Muş, “İhracatımız, geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk ayında da devam ettirmiş ve en yüksek ocak ayı ihracat değerine ulaşmıştır. Ocak ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artışla 19,4 milyar dolara ulaşmıştır” dedi.

Bakan Muş, bakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, ocak ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Muş, küresel ekonomide belirsizlikler olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

“2023 yılına baktığımızda, küresel ekonomide sıkılaşma politikalarına rağmen yüksek seyreden enflasyon, ticaret ve ekonomide yavaşlama, Rusya-Ukrayna savaşı ve bunun tetiklediği jeopolitik riskler ile Çin ekonomisinin açılması gibi çok fazla etkenin neden olduğu ciddi bir belirsizlik ortamı göze çarpmaktadır. Nitekim, uluslararası kurumların aynı ay içerisinde yayınlanan raporlarında yapılan öngörülerin ciddi derecede farklılaşması bu konuda önemli bir işarettir. Uluslararası kuruluşların raporları da göstermektedir ki küresel ekonomide geleceğe ilişkin öngörülerde birçok soru işareti bulunmaktadır. Küresel ekonomi bir belirsizlik süreci içerisindedir. 2021 yılında son 50 yılın en yüksek büyüme hızına ulaşan ülkemizin bu başarısında ihracatımızın lokomotif rol oynadığını ifade etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. 2022 yılında ise gelişmekte olan ülkelerin yüzde 3,4 büyüdüğü tahmin edilirken, ülkemizin orta vadeli programlar hedefi olan yüzde 5’in üzerine çıkacağı öngörülmekte. Nitekim IMF, ocak ayında güncellediği ‘Küresel Ekonomik Görünüm Raporu’nda Türkiye için 2022 yılı büyüme beklentisini yüzde 5’ten yüzde 5,5 seviyesine çıkarmıştır. Öte yandan ekonomiye olan güven artmaya devam ederek ekonomik güven endeksimiz 99,3’e ulaşmıştır. Tüketici güven endeksi ise ocak ayında son 16 ayın en yüksek seviyesine çıkmıştır.”

‘4’TE 1’İNDEN FAZLASI ENERJİ İTHALATI KAYNAKLI’

“İhracatımız, geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk ayında da devam ettirmiş ve en yüksek ocak ayı ihracat değerine ulaşmıştır” diyen Bakan Muş, şöyle devam etti: “Ocak ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 artışla 19,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Enerji ve emtia fiyatlarında yaşanan sert artışın etkisi ile ithalatımız ocak ayında 33,7 milyar dolar olurken, bu rakamın 4’te 1’inden fazlası enerji ithalatı kaynaklıdır.

Enerji fiyatlarındaki yüksek seyrin ithalatımıza etkisi, geçmiş yılların enerji ithalatı verilerine bakıldığında daha iyi anlaşılmaktadır. Nitekim 2023 Ocak ayı enerji ithalatı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 238 oranında artarak 8,8 milyar dolar düzeyine yükselmiştir. Öte yandan son dönemde altın ithalatındaki yükseliş de ithalatımızda yaşanan artışta etkili olmuştur. Ocak ayında toplam altın ithalatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 733 artarak 5,1 milyar dolara yükselmiştir. Diğer yandan geçtiğimiz yıl çeşitli sektörlerde yaşanan yarı iletken tedarikine ilişkin sıkıntıların hafiflemesiyle küresel otomotiv piyasası canlanmaya başlamıştır. Bu durumun otomotiv ithalatımıza yüzde 47 oranında artış olarak yansıdığı dikkat çekmektedir. Öte yandan paritenin dış ticaret rakamlarımız üzerindeki olumsuz etkileri de devam etmektedir. Ocak ayında parite etkisi nedeni ile yaklaşık 500 milyon dolar değerinde daha az ihracat gerçekleşmiştir. Dış ticaret verilerimizi paylaşırken hizmet ihracatımıza da ayrı bir parantez açmak istiyorum. Hizmet gelirlerimiz 2022 Ocak-Kasım döneminde seyahat ve taşımacılık gelirlerinin yüksek katkısıyla artış göstermiş ve 83,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.”

‘TİCARİ DİPLOMASİ FAALİYETLERİMİZE HIZ VERDİK’

Ayrıca küresel ekonomide zor dönem beklendiğini kaydeden Bakan Muş, “Özellikle en büyük ticaret ortağımız olan Avrupa ekonomilerinde görülen zayıf talep, ihracatımız üzerinde maalesef önemli bir risk yaratmakta. Bu nedenle her fırsatta dile getirdiğim gibi ihracatçılarımızın alternatif pazarlara yönelmesini önemli gördüğümü bir kez daha ifade etmek isterim. Bu kapsamda, öncelikle artan enerji fiyatlarıyla gelirleri ve dolayısıyla talepleri yükselen Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin mal ve hizmet tedariki konusunda ilk tercihinin Türkiye olması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda Orta Doğu ülkeleriyle ticari diplomasi faaliyetlerimize hız verdik. Ayrıca bakanlık olarak Avrupa için ülkemizin üretim ve tedarik merkezi olması için gayret ederken, başta ‘Uzak Ülkeler Stratejisi’ olmak üzere ihracatçılarımızı farklı pazarlara yönlendirme konusunda yanlarında olmayı sürdürüyoruz. Bununla birlikte her yıl olduğu gibi bu yıl da devlet desteklerimizle ihracatçımızın arkasında olmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede 2022 yılında 5,2 milyar lira olarak ayrılan destek kaynağını bu yıl 10,1 milyar liraya çıkardık” dedi.