Murat Erkan, yeni mezunlara seslendi: Vakit kaybetmeden harekete geçin

İSTANBUL, (DHA)- Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, mezunu olduğu Yıldız Teknik Üniversitesi’nin 2021 Mezuniyet Töreninde yaptığı konuşmada, günümüz dünyasında dönüşüm için bekleme lüksünün olmadığını, gençlerin hayallerine ulaşmak için bir an önce harekete geçmeleri gerektiğini söyledi. Murat Erkan, konuşmasının ardından dereceye giren mezunlara plaketlerini takdim etti.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Yıldız Teknik Üniversitesi 2021 Mezuniyet Töreni’ne katılarak yeni mezun olan 3 bin öğrenciyle bir araya geldi. Üniversite’nin 1992 mezunları arasında yer alan ve törenin ana konuşmacısı olan Murat Erkan, mezun olduğu okul tarafından böylesine anlamlı bir günde davet edilmekten son derece mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek şunları söyledi:

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“Tarihin belli dönemlerinde ve sadece o nesillerin tanık olduğu büyük değişim anları yer alıyor. Sizler de bugün hayatınızda yeni bir döneme başlıyorsunuz, öte yandan dünyamız da yenileniyor ve dönüşüyor. Hala yaşadığımız pandemi birçok açıdan hayatlarımızı, ekonomilerimizi, iş yapış şekillerimizi kökten değiştirdi. Bu sürece bilimin, teknolojinin ve dijitalin imkanları sayesinde hazırlıklıydık. Ancak pandemi harekete geçmemizi daha da hızlandırdı ve bu dönüşüme imkan sağladı.”

“DİJİTALİ KULLANMA ÇEŞİTLİLİĞİNİZ KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR”

Değişim hızının öngörülemeyeceğini aktaran Murat Erkan, “Bu tür değişim süreçlerine öncesinde hazır olmamız hayati bir önem taşıyor. Çünkü günümüzde dijitalleşmenin ve dijital platformların dönüştürücülüğünde, bilgi ve her türlü veri akışı anında herkese ulaşabiliyor, bu sayede karşılıklı öğrenme de çok daha kolay ve mümkün oluyor. Sizlerin de değişimin hızını yakalayıp bu dönüşüme hazır olabilmeniz için dijitali kullanma çeşitliliğiniz ve yaratıcılığınız kritik önem taşıyor” diye konuştu.

Hayatta başarılı olmak için sıkı çalışma, sabır ve takım oyununun vazgeçilmez olduğunun altını çizen Murat Erkan, herkesin gençlere hayallerinin peşinden gitmelerini nasihat ettiğini, ancak bundan daha da anlamlı olan şeyin harekete geçmek olduğunu ifade etti. Erkan, ‘ideal işin’ tanımını ise şu şekilde yaptı: “Belki de o ana kadar karşınıza çıkmamış ya da henüz aklınıza gelmemiş ideal işiniz, siz harekete geçtiğinizde, bir şeyler ortaya koymak için çaba sarf ettiğinizde şekillenecek. Böylece sizi mutlu eden ve başarıya götüren şeyin başkaları için değer ve fayda üretmekten geçtiğini fark edeceksiniz.”

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, bu anlamlı güne davetleri için başta Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz olmak üzere üniversitenin öğretim görevlilerine ve diğer tüm mensuplarına teşekkür ederek sözlerini tamamladı ve yeni mezunlara başarılar diledi. Murat Erkan, konuşmasının ardından dereceye giren mezunlara plaketini takdim etti.