Murat Aksu, TESYEV başkanı oldu

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İSTANBUL,(DHA) – Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı’nın (TESYEV), bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu’nda yeni başkan Dr. Av. Murat Aksu oldu.

Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV) Başkanı Yavuz Kocaömer’in geçtiğimiz kasım ayında vefat etmesi nedeniyle olağanüstü toplanan genel kurula tek aday olarak giren Murat Aksu, üyelerin tamamının oyunu alarak başkanlığa seçildi. Aksu’nun başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: “Burak Sarıca, Kazım Ali Kiremitcioğlu, Carmen Aparicio Bustos Samsunlu, Fikret Ercan, Hasan Gocay, Ali Evren Doğru, İkbal Yiğitalp, Murathan Kalyoncu.”

Murat Aksu, başkan seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Rahmetli Yavuz ağabeyin önderliğinde yaklaşık çeyrek asır önce çıktığımız yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zamansız bir şekilde aramızdan ayrılan Yavuz Kocaömer’in bize devrettiği bayrağı yönetim kurulundaki arkadaşlarımla birlikte daha da ileriye taşımak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. TESYEV bundan sonra da engellilerin her türlü ihtiyacını gidermek için çalışmalarını sürdürecektir. Türkiye’nin dört bir yanındaki yardıma muhtaç engelli vatandaşlarımızın daima yanında olacağız” diye konuştu.

Murat Aksu, aralık 2022’de Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin (TMPK) başkanlığına seçilmişti.

(FOTOĞRAFLI)