Munzur Vadisi beyaza büründü; kartpostallık görüntüler oluştu

Serhat Ozan YILDIRIM/ OVACIK (Tunceli), (DHA)- TUNCELİ’de doğal güzelliği, endemik türleri ve yaban hayatı açışından zenginliğiyle bilinen Munzur Vadisi Milli Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü. Beyaz örtüyle kaplanan dağlar arasından geçen Munzur Nehri ve meşe ağaçları ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Tunceli’de, 1971 yılında milli park ilan edilen ve Türkiye’nin en büyük ikinci milli parkı olan Munzur Vadisi, 42 bin 674 hektarlık alanda zengin akarsu kaynakları, endemik bitki örtüsü ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor. Uluslararası sözleşmelerle korunan park, kar yağışının ardından ayrı bir güzelliğe büründü. Ovacık ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Ziyaret köyünde kırk gözeden çıkan ve onlarca derenin suyuyla beslenen Munzur Çayı, kar yağışının ardından beyaza bürünen dağların ve meşe ağaçlarının arasından akarken kartpostallık görüntüler oluşturdu. Milli parka gelen doğa tutkunları yürüyüş yapıp, kar manzarasını izleyerek fotoğraf çekti.

‘BURASI DÖRT MEVSİM AYRI GÜZEL’

Parkı gezmeye gelen ve vadinin dört mevsim ayrı güzelliğinin olduğunu belirten Vedat Coşkun, “Bu sene kar, biraz geç yağdı. Biz de hava durumundan kar yağacağını öğrendik ve vadiye geldik. Hem bu güzellikler eşliğinde yürüyüş yaptık hem de kartpostallık görüntüleri fotoğrafladık. Munzur Vadisi dört mevsim çok güzel. Her sene milyonlarca insan burayı ziyaret etmeye gelirdi. Bu sene pandemi ve mevsimsel koşullardan dolayı sessiz. Aslında böyle sessiz olması daha güzel, çünkü vadi daha temiz kalıyor” dedi.

FOTOĞRAFLI