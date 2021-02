Munzur Dağı eteklerinde moda çekimi

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- DOĞU Anadolu’da kış aylarında oluşan doğal güzelliklere ve bölgeye dikkat çekmek için Munzur Dağı’nda kamera karşısına geçen Best Model of Turkey 2019 finalistlerinden Duygu Çakmak, birbirinden çarpıcı pozlar verdi.

Moda çekiminde yöresel elbisenin yanı sıra modern gece kıyafetiyle kamera karşısına geçen Çakmak, koyun sürüsü arasında da çoban köpekleriyle birlikte yürüyüp, fotoğraf çektirdi. Tuncelili bir ailenin kızı olduğunu belirten Duygu Çakmak, bölgeye yabancı olmadığını söyledi. 2019 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasında ‘Best Doğu Anadolu’ unvanını aldığını anlatan Çakmak, “Tunceli’nin doğal güzelliklerini ve turizm potansiyelini ön plana çıkarmak istedik. Tuncelili bir fotoğrafçı arkadaşım benden bölge tanıtımı için modellik yapmamı istedi. Ben de düşünmeden kabul ettim. 3 bin metre yüksekliği olan Munzur Dağı ve çevresinde binlerce kare fotoğraf çekildi. Eksi 15 derecede saatlerce çalıştık. Ortaya çok güzel fotoğraf kareleri çıktı. Kimi zaman 1 metre kar içinde, kimi zaman koyun sürüleri ve onları koruyan çoban köpekleriyle fotoğraflarım çekildi” dedi.

Bölgenin etnik ve kültürel değerlerine de dikkat çekilen çekimlerdeki kıyafetlerin tasarımını ise modacı Fırat Kaplan yaptı.

