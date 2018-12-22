TC Münih Başkonsolosu Mehmet Günay, FIFA tarafından ‘Dünyanın İlk Kadın Futbol Hakemi’ olduğu tescillenen Drahşan Arda’yı makamında kabul etti.

Geçtiğimiz günlerde FIFA tarafından kendisine gönderilen bir mektubu toplumsal medya hesabından paylaşarak, uzun süreden beri beklediği haberin geldiğini duyuran Drahşan Arda, “Uzun süre bekledikten sonra FIFA, sonunda dünya genelinde ilk kadın futbol hakemi olduğumu kabul etti. Tarihte bir ilk olmak gurur verici. FIFA’dan gelen mektupla da çok mutlu oldum” ifadelerini kullanmıştı.

Bu gelişmelerin sonrasında TC Münih Başkonsolosu Mehmet Günay da bir davet göndererek, Drahşan Arda’yı makamında ağırladı. Günay, FIFA tarafından ‘Dünyanın İlk kadın Futbol Hakemi’ olduğu tescillenen Drahşan Arda’yı kutlama ederken, Arda da bu dakikaları toplumsal medya hesabından paylaşarak mutluluğunu dile getirdi.

İLK MAÇINI 26 HAZİRAN 1968’DE YÖNETTİ

Hakemlik kariyerine 1967-68 futbol sezonunda Zonguldak’ta tamamladığı hakemlik kursuyla başlamış olan Drahşan Arda, ilk müsabakasını 26 Haziran 1968’de yönetti.

Arda, hemen sonra hayatını Almanya’da devam ettirdiği için Bavyera Bölgesi’nde gerçekleşen karşılaşmalarda görev almaya başladı. Arda, Bavyera Futbol Federasyonu tarafından ise hakemlik yaşamı sebebiyle 30 senelik bir altın rozet ve plaketle ödüllendirilmişti.