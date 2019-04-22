Mülkiyeliler Kültür Merkezi’nde İlk Bayram

Çankaya Belediyesi ve Mülkiyeliler Birliği’nce ortaklaşa düzenlenen Şubadap Konseri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Çankayalı çocukları bir araya getirdi.

Mülkiyeliler Kültür Merkezi’nin ilk çocuk etkinliği olan Şubadap Konseri, çocuklara keyifli bir hafta sonu yaşattı.

Tarihi dokusuna sadık kalınarak Çankaya Belediyesi tarafından yeniden inşa edilen Mülkiye Kültür Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Şubadap Orkestrası konseri ile ilk çocuk etkinliğini gerçekleştirdi. Çankaya Belediyesi ve Mülkiyeliler Birliği’nce ortaklaşa gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar sihirbaz gösterileri ve çocuk şarkılarıyla güzel bir hafta sonu yaşadılar.

Konser öncesi Mülkiye 1969 mezunu Mehmet Başçavuşoğlu’nun açıklamalı sihirbazlık gösterilerine akıl yürüterek katılan çocuklar, Şubadap Orkestrasının sahneye çıkmasıyla piste fırladılar.

Çekirdeksiz Domates, Fasa Fiso, Zorba, Uçurtma, Özgürlük, Şubadap Şubi gibi bilinen şarkılarına danslarıyla eşlik eden çocuklar konserin ardından orkestra üyeleriyle sohbet ederek hatıra fotoğraf çektirdiler.