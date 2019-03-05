TRUMP Art Gallery, kadına yönelik şiddete, çocuk gelinlere ve kadınların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için 20 sanatçının buluştuğu ‘Mulier (Kadın)’ adlı karma sergiye ev sahipliği yapıyor.

Trump Alışveriş Merkezi’nde yer alan Trump Art Gallery, kadına yönelik şiddete, çocuk gelinlere ve kadınların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için 20 sanatçının buluştuğu ‘Mulier (Kadın)’ adlı karma sergi için kapılarını açıyor.

Zaman içindeki kadının toplumdaki değişimi serginin sanatsal çerçevesini oluştururken sanatçılar tarafından şekillenen eserler ‘Mulier (Kadın)’ karma sergisinde buluşuyor. Resim, heykel, fotoğraf, cam ve seramik sanatının bileşenlerinden oluşan sergiye katılan sanatçılar, farklı malzemeler kullanarak ürettikleri eserlerde, kadının niteliğinin değişkenliklerini kendi perspektiflerinden ele alarak farklı şekillerde yorumluyor.

‘Mulier (Kadın)’ karma sergisinde; Aylin Örücü, Badem Kübra Kocalar, Burak Tekerli, Bülent Çınar, Büşra Kölmük, Cangül Gügük, Cemre Bozkurt, Deniz Küçükballılar, Ecem Yerman, Emel Özyol, Emir Furkan Tekkalmaz, İrem Kopuz, İrem Yılmaz, K. Muzaffer Gençer, Miray Durgut, Özgür Akpınar, Seza Çakır, Sezgi Tamer, Tuğba Matgöncü ve Zahit Yıldız olmak üzere 20 sanatçı eserleriyle yer alıyor.

Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin üstlendiği sergi, 5 – 31 Mart tarihleri arasında Trump Alışveriş Merkezi B3 katında bulunan Trump Art Gallery’de ziyaret edilebilir.