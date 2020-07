Pedro Almadóvar ve Penelope Cruz tekrar bir araya geliyor… yabancı film Oscarlarını gediklisi yaşayan en önemli yönetmen Pedro Almadóvar bir süredir üzerinde çalıştığı ve 3 aylık karantina sürecinde senaryosunu bitirdiği ”Madres Paralelas” ile sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Sinemasızlık orucumuz bittikten sonra bizi büyük bir şölen bekliyor sizin anlayacağınız. Önce müjdeli haberi ajanslardan geçtiği haliyle ve aralarına, (benim üstadın bahsedilen filmleriyle ilgili burada daha önce yazdıklarımı tıklayarak okuyabileceğiniz linkler vererek paylaşayım.



İlk olarak ”Live Flesh” filminde küçük bir rolle, sonrasında ”All About My Mother/Annem Hakkında Her Şey”( https://sonsoz.com.tr/annem-hakkinda-her-sey/ ,”Broken Embraces” ve Oscar’da En İyi Kadın Oyuncu ödülüne adaylık kazanan ilk İspanyol aktris ünvanına sahip olduğu ”Volver” gibi birçok yapımda Almadóvar ile bir araya gelen Penélope Cruz , İspanyol yönetmen ile ”Madres Paralelas” ile yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor. Almadóvar, filminin senaryosunu yazarken yeni filminin başrollerinden biri olan gözde aktristi Penélope Cruz’dan ilham aldığını belirtti. Son olarak prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yapan ve “En İyi Erkek Oyuncu”, “En İyi Müzik” kategorilerinde ödül kazanan, izleyici tarafından büyük beğeni toplayan ve yönetmenin hayatından izler taşıyan ‘’Dolor y gloria/Acı ve Zafer’’ filminde (https://sonsoz.com.tr/almadovar-almadovara-karsi/ ) bir araya gelen ikilinin, yeni projesi sevenlerini oldukça heyecanlandırdı. ’Dolor y gloria’da mesleki anlamda zirvede gezindiği günleri geride bırakmış, yaratıcılık problemleri yaşayan, bir yandan da sağlık sorunlarıyla boğuşan orta yaşlı bir yönetmenin arayışlarını anlatırken, kendi hayat hikâyesinden de pasajlar sunmuştu usta. Geleneksel sinema anlatısındaki egemen ataerkil ideolojiyi; iyi-kötü kadın karşıtlığı kurmadan, kadın dayanışmasıyla yıkan ve anlatısının merkezine güçlü kadın karakterleri koyan Pedro Almadóvar “annelik üzerine bir Don Kişot hikayesi” ne tanıklık edeceğimiz ”Madres Paralelas” ile odağına aynı gün içinde doğum yapan iki annenin feminist dünyasını konu alacak. İki kadının paralel şekilde ilerleyen hayatlarını ve anneliğin ilk yıllarında

yaşadıklarının temel alınacağı film; Almadóvar‘ın bir çok filminde olduğu gibi, bizi İspanya’nın başkenti Madrid’e götürecek olan yapımları arasında yerini aldı. Bununla birlikte bütün yapımları İspanyolca olan Pedro Almadóvar’ın hazırlık aşamasında olduğu ve İngilizce dilinde olma özelliği taşıyan iki projesi daha mevcut. Başrolünde Tilda Swinton’ın yer aldığı, Jean Cocteau’nun tek kişilik La Voix humaine oyununun bir kısa film uyarlaması olacak projenin çekimlerine önümüzdeki ay başlanması planlanıyor. Bir diğer projesi ise, Amerikalı yazar Lucia Berlin’in kaleme aldığı A Manual for Cleaning adlı öykü derlemesinin bir sinema uyarlaması olacaktı, ancak bu projenin önüne senaryosu tamamlanan ‘’Madres Paralelas’’ geçti. Filmin çekimlerine Ekim ayında başlanması planlanıyor. Geçen akşam Netflix’de “Wasp Network” filminde seyrettim Penelope Cruz’u… Cuba’da tam ortamında geçen filmde de mükemmel oyunculuk var ama nerde Almadovar ile devleşmesi. Almadovar’lı günlere kavuşmak umuduyla…