2018 yılında kapılı kapılar ardında kimi zaman yabancı bankaların koridorlarında Türkiye ekonomisinin Uluslararası Para Fonu’na (IMF) gidip gitmeyeceği konuşuldu.



Konu halen birleri tarafından sağda solda dillendiriliyor ama biz başka müjde verelim. IMF ekonomiye değil ama Türk futboluna, spor kulüplerine geliyor. IMF dediğimiz bizzat kendisi değil tabii. IMF politikalarının benzeri gelecek, hem de çok yakında.

Bizim futbol kulüplerinin borçları aldı başını gidiyor. Bir yanda taraftarın isteği ve bakısıyla pahalı transferler, diğer yanda çorap gibi değiştirilen teknik direktörlere ödenen tazminatlar borçların en temelini oluşturuyor. Bu borçlar iş başındaki basiretsiz yöneticilerin katkısıyla dağ gibi büyüyor. Yayın gelirleri de işi kurtaramayınca çare bankalar oluyor. Bu da gelsin koca rakamlı faiz demek.

Son günlerde bankalardaki batık, sorunlu krediler deyince akla hep işletmeler geliyor ama bir de kredi borcunu ödeyemeyen onlarca futbol kulübü var.

Konu birkaç yıldır gündemdeydi ama bir türlü işlerlik kazanmadı. İlk başlarda bulunan çözüme göre üç kamu bankası kulüplerin borçlarını üstlenecekti. Bankalar bu borçları alacaklısına ödeyecek, kulüpler ise sadece bankalarla muhatap olacaktı.

Şimdi gelinen noktada iş, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından üstlenildi yani tüm bankalar işin içine girecek. TBB ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında sürdürülen görüşmelerdin detayları netlik kazanmasa da süreç daha önce üç kamu bankası için düşünülen, hatta bazı dev holdingler için geliştirilen yapılandırma çözümleri üzerinden gidecek.

Sistemin temelini super lig futbol kulüplerinin yaklaşık 15 milyar lirayı bulan borçları bankalar tarafından alacaklısına tek seferde ödenmesi, kulüpler ise sadece ve sadece bu borçları ödeyen bankalara karşı sorumlu oluşturuyor.

BANKALAR İŞ BAŞINDA

İşte bu noktada bankalar IMF gibi davranacaklar. Birinci hedef harcamaları kısmak. Kulübün alacağı vereceği, transferlerine bile müdahale edebilecekler. Yıllık bütçelerine, mali yapılarına göz atabilecekler, yapacakları transferlerin belli bir tutarı aşmasını istemeyecekler. Transfer sözleşmelerine bile söz edebilirler.

Dernek kulüplerin yan işletme şirketlerin yeniden yapılanmasında gündeme geleceği ve saçma sapan harcanmaların önleneceği düzenlemede böylece kulüp ödeyeceğini, banka da alacağını bilecek.

Her kulüpten en fazla alacağı olan banka sorumlu olması da tercih edilebilir Olağanüstü genel kurul yaparak yönetim kurullarında bir banka temsilci de yer alabilir. İşin uygulamaya girmesi için ilk başta birikmiş ve anaparayı geçmiş faizlerin bir bölümünün silinmesi ile başlanması olumlu hava yaratabilir.

Sonuçta bankalar, taraftarların tepkisini çekmemek bugüne kadar başvurmadıkları haciz, icra gibi yöntemleri unutacaklar. Donuk, tahsili sıkıntılı futbol kredilerini de bir şekilde çevirerek geri almış olacaklar. Kulüp başkanları da banka kapılarında sürünmeyecekler. Futbolcusu da zamanında parasını almış olacak.

Diğer tarafta 330 milyar lirayı bulan sorunlu krediler arasında kulüplerin borcu ne ki diyebilirsiniz. Olsun, faizlerle şişen borçlar en azından var olan gelirlerle çevrilebilecek, faiz, döviz yükü azaltılacak. Geriye sportif başarılar kalacak.

Bu süreç TFF Başkanı Yıldırım Demirören için gelecek Haziran ayında yapılacak başkanlık seçimleri için iyi bir koz olacaktır.

Bundan sonra; sahada VAR’ı (video hakem asistanlığı) kulüpte da bankaların IMF politikalarını konuşup dururuz.