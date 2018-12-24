Halk Tv’de yayınlanan ‘Halk Arenası’ programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı. Metin Akpınar’ın Kadıköy’deki evine sabah saatlerinde polis ekibi geldi. Polislerin içeriye girmesini ardından Akpınar tek başına dışarıya çıktı.

Metin Akpınar, “Savcı bey çağırdı. İfade vermeye gidiyoruz” dedi. Metin Akpınar, sivil aracına bindi. Akpınar, polis aracıyla Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Akpınar adliye bahçesinde basın mensuplarının kendisine sorduğu ‘Bunu bekliyor muydunuz?’ sorusuna, “Tabii ki.” diye cevap verdi. “Evden hastaneye mi yoksa direkt buraya mı getirildiniz?” sorusuna ise “Hayır, buraya geldim.” dedi.

MÜJDAT GEZEN ADLİYEDE

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Müjdat Gezen, Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.

Gezen’in Kadıköy’deki evine sabah saatlerinde polis geldi. Polis aracına binmeyi kabul etmeyen Gezen kendi aracıyla aracıyla polis eşliğinde adliyeye getirildi. Müjdat Gezen adliyeye girişinde, “Gözaltı yok. İfade vereceğiz, çıkacağız”