Muhteşem adam!

Muhteşem adamsın Mansur Yavaş.Ankara’ya yakışan bir Başkansın.Cumhurbaşkanının yakıştırdığı gibi topal ördek değilsin. Bir çok engelleri yendin.



Tam gaz yoluna devam ediyorsun.

Ankaralı seni takdir edip alkışlıyor.

Bu başarın nerden geliyor?

Çalışma ekibini kaliteli kişilerden seçmişsin.

Başarılarını duyuran güzel bir basın şirketin var.

Bir takım engelleri yıkmışsın.

Yüz puan üzerinden yüz alır.

Başarının sebebi arkanda kamuoyu var.

Bu kamuoyu nasıl yaratılıyor.

Basın ile ilgili kurduğun şirket.

Diğer CHP’li Belediyelerin seni örnek alması gerek.

Yoksa sınıfta kalırlar.

Başarılı bir Belediye Başkanı halkın sesini dinler.

Kulaklarını tıkamaz.

Her başkan başarılı olsun.

Biraz gözlerinizi açın.

Çalışma adamlarınızı heyecanlı kişilerden seçin.

Hizmet yarışınızda sizinle birlik olsun.

Mansur Başkan sana bravo diyorum.

En çok suçlanan başkan adayıydın.

Sana sahtekar dediler.

Hiç birini duymazlıktan geldin.

Çünkü seçim ekibin güçlüydü.

Bilhassa basın ile uğraşan arkadaş.

Şimdi Başkanlık sırasında da yanında.

Hizmete devam Mansur Yavaş..