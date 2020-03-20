Müslüm Gürses’in hayat arkadaşı Muhterem Nur tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Muhterem Nur, bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi altındaydı. 87 yaşındaki Muhterem Nur bu sabah hastanede hayatını kaybetti.
Muhterem Nur, bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi altındaydı. 87 yaşındaki Muhterem Nur bu sabah hastanede hayatını kaybetti.
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