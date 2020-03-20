Müslüm Gürses’in hayat arkadaşı Muhterem Nur tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Muhterem Nur, bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi altındaydı.  87 yaşındaki Muhterem Nur bu sabah hastanede hayatını kaybetti.

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