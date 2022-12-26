“MUHTARLAR MÜZAKARE EDİYOR” PROGRAMININ SONUNCUSUNU DÜZENLEDİ

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Ankara Büyükşehir Belediyesi “Muhtarlar Müzakere Ediyor” programının 19’uncu ve son olan toplantısında Polatlı’daki muhtarlarla bir araya geldi. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın da görüntülü arama ile sürpriz yaptığı toplantıda muhtarların mahallelerindeki sorunları ve talepleri dinlendi.

Ortak akıl ilkesi ile Başkentlileri kent yönetimine dâhil eden Ankara Büyükşehir Belediyesi “Muhtarlar Müzakere Ediyor” toplantılarının sonuncusunda Polatlı’daki muhtarlarla bir araya geldi.

Kızılcahamam Şifa Termal Sosyal Tesisi’nde 19’uncusu düzenlenen toplantıya Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yanmaz, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, EGO Genel Müdürlüğü, ASKİ Genel Müdürlüğü, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı yetkilileri katıldı. Toplantıda muhtarlar, mahallelerinin kronikleşmiş sorunlarını ilk ağızdan yetkililerle masaya yatırdı, taleplerini iletti.

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Toplantının açılış konuşmasını yapan Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yanmaz, şöyle konuştu:

“Ocak ayında başlattığımız ‘Muhtarlar Müzakere Ediyor’ toplantılarımızın sonuncusunu siz Polatlı ilçemizin muhtarları ile yapıyoruz. Hedeflediğimiz gibi bir yılda tüm muhtarlarımızla bir araya geldik. Toplantılarımızda belediye birimlerimizdeki yetkilerimiz var. Onlarla sizin birebir görüşmelerinizi sağlıyoruz. Hepinize gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz.”

BAŞKAN YAVAŞ’TAN SÜRPRİZ

Geçtiğimiz ocak ayında başlatılan ve Başkentin 25 ilçesindeki muhtarların sorunlarının dinlendiği son toplantıya ABB Başkanı Mansur Yavaş da görüntülü arama ile katılarak sürpriz yaptı.

Bugüne kadar yapılan toplantılarda; kaldırım, asfalt, su deposu, yeşil alan gibi pek çok konu görüşüldü.