Muhtarın duyarlılığı vaka sayılarını azalttı

Arife Defne ARSLAN- Ayşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)- SİVAS’ta koronavirüs vaka artışlarının en çok birbirini ziyaret eden ev hanımlarında görüldüğünü öğrenen Paşabey Mahallesi Muhtarı Ahmet Yıldız harekete geçti. Yıldız, mahalle sakinlerini uyarmak amacıyla her apartman girişine tedbirlere uyulması ve kimsenin birbirine ziyarete gitmemesi yönünde uyarıcı yazılar astı. Muhtarın bu çabası ile mahallede son günlerde yeni koronavrüs vakası görülmedi.

Sivas’ta geçen yıl eylül ayında koronavirüs vakalarının pik yapması ile ciddi önlemler alınmaya başlandı. Yapılan araştırmalarda vaka artışının en çok ev ziyaretlerinden kaynaklandığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Paşabey Mahallesi Muhtarı Ahmet Yıldız, apartman girişlerine astığı uyarıcı yazılarla vatandaştan tedbirlere uymaları konusunda hassasiyet göstermelerini istedi. Muhtar Yıldız, ev ziyaretlerinin virüs sürecinde askıya alınması ve giriş çıkışlarda maske takmaya özen gösterilmesi gibi uyarıları sıraladı. Bina girişlerine asılan uyarı yazıları mahalle sakinleri tarafından dikkate alındı. Uyarılara özen gösterilmesiyle son günlerde mahallede yeni vaka görülmedi.

’10 GÜNDÜR MAHALLEMİZDE VAKA YOK’

Paşabey Mahallesi Muhtarı Ahmet Yıldız, “Valimiz Salih Ayhan ile gerçekleştirdiğimiz toplantılarda, yapılan anketler sonucu virüsün genellikle ev hanımlarının toplantı ve komşuluk ilişkilerinden yayıldığı anlatıldı. Bu toplantının üzerine mahalleme gelince muhtar olarak ne yapabilirim diye düşündüm. Apartman yöneticileri ile görüşerek her apartmanın girişine bir uyarı yazısı asmaya karar verdim. Yazdığımız yazı ile komşuluk ilişkilerinin kısa bir süre askıya alınması gerektiğini rica ettik. Çünkü bütün bu komşuluk ilişkilerinde dışarıdan gelenler farkında olmadan virüsü bulaştırıyorlar. Mahallemizde önceden virüse yakalanan 28 aile ve 80-90 kişi vardı. Allah’a şükürler olsun şimdi sıfırladık. 10 gündür mahallemizde vaka yok. Sağ olsunlar mahalle sakinleri yazdığımız yazıları dikkate aldı. Mahalle sakinlerimizin sağlığı için böyle bir hizmet yaptık. Önce elektronik olarak mahalle sakinlerine mesaj atmayı düşündüm. Onu okumazlar diye yazı asmak aklıma geldi. Yaklaşık mahallemizde 500-600 hane vardı. Bunları apartman girişlerine asarak yeterli ve etkili olsun istedik. Pandemi döneminde de virüs olan hanelerin bulunduğu apartmanlara ve genel diğer apartmanlara yöneticiler ile konuşarak ortak kullanım alanlara dezenfekte yaptırdık. Mahalle sakinleri olumlu karşıladı, teşekkür ettiler. Vatandaşlarımız fakında olmadan birbirini ziyaret ediyordu. Kurban Bayramı’nda kadın kardeşlerimiz bir araya gelerek sarma sarmışlar ve birden çok aile virüs kapmıştı. Bu pandemide gereken şey dikkat, başka bir yolu yok” dedi.

‘MUHTARIN YAZISI BİZE GÜVENCE OLDU’

Mahalle sakinlerinden Nermin Eryıldız (70), “Muhtarımızın astığı yazı bizleri çok memnun etti. Ben kanser hastasıyım, zaten misafir kabul etmiyorduk. Muhtarın yazısı ise bize güvence oldu” diye konuştu.

Mahallelinin yüzde 80’inin asılan yazıyı dikkate aldığını söyleyen Seyit Efendi Güler(46) ise, “Muhtarımız pandemiden dolayı böyle bir şey yaptı ve çok güzel oldu. İster istemez misafirliklerimiz çok oluyor. Özellikle Sivas yöresinde daha çok oluyor. Muhtarımız zaten bu süreçte de Paşabey Mahallesi’nde kaç vatandaş varsa hepsi ile tek tek ilgilendi, ilgilenmeye de devam ediyor. Yazıyı yüzde 80 vatandaşımız dikkate aldı. Misafirlikler artık yapılmıyor” ifadelerini kullandı.

İŞTE O YAZI

Muhtarın apartman girişlerine astığı yazıda ise şu ifadeler yar alıyor:

“Değerli mahalle sakinlerimiz, öncelikle sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. İçişleri Bakanlığı talimatı ve Valiliğimizin tavsiyeleri gereği belirli bir süre zarfında apartman sakinlerinin misafir kabul etmemeleri, apartman giriş ve çıkışlarda mutlaka maske takılması, apartmana gelen kurye, tadilat ve tamirat için ve her asansör kullanımında mutlaka maske takması gerekir. Ağustos ayında yapılan kamu araştırmasına göre vakaların büyük bir bölümü ev hanımlarında ve yirmi yaş altında görülmüştür. Bunun için ev toplantıları, komşuluk ilişkileri, komşuda çay-kahve etkinliklerini bir süre ertelemenizi, siz apartman sakinlerinin sağlığı açısından bu hassas dönemde bu kurallara uymanızı önemle arz ve rica ediyoruz. Sizlerin sağlığı bizim için çok önemlidir. Tüm mahalle sakinlerime saygı, sevgi ve mutluluklar diliyorum”

