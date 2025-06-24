Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) TBMM Genel Kurul Toplantısı'nda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'ye katıldığını açıkladı. İnce'nin parti rozetini, CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

İnce'nin rozetinin takılmasının ardından salonda duygusal anlar yaşanırken, İnce yaptığı kısa konuşmada, “Ayrı düştük, ama ayrı düşünmedik” ifadelerini kullandı. Bu sözler, salondaki CHP milletvekilleri tarafından alkışlarla karşılandı.

Özgür Özel, İnce’nin yeniden CHP saflarına katılmasından memnuniyet duyduğunu belirtirken, Muharrem İnce’nin CHP’ye dönüşü, siyasi kulislerde geniş yankı uyandırdı. Gözler şimdi, İnce'nin CHP'deki yeni rolü ve olası görevlerine çevrildi.