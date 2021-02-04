Muharrem İnce, Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya geldi

Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, (DHA) CHP’li Muharrem İnce, Boğaziçi Üniversitesi’nde bir grup öğrenci ile görüştü. İnce, “Onların derdini dinlemeye geldim. Talepleri haklı, bir ayrıcalık istemiyorlar. Bu ülkede demokrasi istiyorlar. Kurallar istiyorlar, üniversite hocalarının rektörü seçmesini istiyorlar” dedi.

“TALEPLERİ HAKLI”

CHP Yalova Eski Milletvekili Muharrem İnce, öğle saatlerinde Boğaziçi Üniversitesi’ne geldi. İnce öğrencilerle görüştükten sonra üniversiteden aydıldı. “Ben bugün buraya siyasetçi kimliğimle gelmedim. Fizik öğretmeni kimliğimle geldim.” diyen Muharrem İnce, şunları söyledi: “Öğretmenlik yaparken Boğaziçi’ni kazanan öğrencilerle hep gurur duyduk. Aileleri de gurur duymuştu. Onlar bu ülkenin akıllı evlatları. Onların derdini dinlemeye geldim. Talepleri haklı, bir ayrıcalık istemiyorlar. Bu ülkede demokrasi istiyorlar. Kurallar istiyorlar. Üniversite hocalarının rektörü seçmesini istiyorlar. Kabe fotoğrafında olduğu gibi provokasyonların öğrencilerin işi olmadığını onlar da söylediler. Biz de biliyorduk zaten. Rektör hoca haber gönderdi bir güvenlik görevlisiyle, ‘gelin konuşalım’ diye. Öğrencilere sordum, ‘gitme’ dediler. Ben de öğrencileri dinledim, gitmedim. İstedikleri şey; eskiden olduğu gibi rektörleri önce hocalar seçsin, sonra YÖK’e bildirilsin, YÖK Cumhurbaşkanı’na bildirsin. 40 yıl önce bile daha demokratik bir durum söz konusuydu. Çocukları bu geriye gidişi hazmedemiyorlar. Onlara bir öğretmen olarak dikkatli olun, kışkırtmalara kulak asmamalarını ve dikkatli olmalarını söyledim. Bütün siyasetçilere davet yapmamı istediler. ‘Bütün partiler gelsin buraya biz derdimizi anlatmak istiyoruz’ dediler. Ben de sizin aracılığınızla siyasilere çağrıda bulunuyorum, öğrenciler sizi bekliyorlar, size çay ikram etmek ve dertlerini anlatmak istiyorlar.”

“ARAYA BAZILARI SIZMIŞ OLABİLİR”

Muharrem İnce, “Bu sadece Boğaziçi Üniversitesi’nin sorunu değil, Türkiye’deki bütün üniversitelerin toptan bir sorunu. Diğer üniversiteler için de aynı sorun geçerli. Onlar da zaten bir ayrıcalık istemiyor, bütün üniversitelerle ilgili talepleri bu. Araya bazıları sızmış olabilir. Bunlar her yerde olur ama öğrenciler orada, bahçedeler. Onların hepsi öğrenci. Onları kötü göstermek için birtakım kötü senaryolar uygulanıyor. O senaryolara kamuoyunun inanmaması gerekiyor. Çocuklar taleplerinde haklıdır” dedi.

Bu arada Muharrem İnce’nin ziyareti öğrenciler tarafından sosyal medyada canlı olarak yayınlandı.

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