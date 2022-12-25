Muharrem İnce: 100 bin kişi imza verirse aday olacağım

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Sevda SARIKAYA-Emrecan Uran-İSTANBUL (DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE’de partisinin düzenlediği Gençlik Buluşması’na katılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce “Cumhurbaşkanı adaylığım için hem üstüne para vereceğiz, hem de imza toplayacağız. 100 bin kişi imza verirse aday olacağım. İnşallah sizler de imza verirsiniz” dedi.Sefaköy Kültür Merkezinde düzenlenen Gençlik Buluşması’na katılan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce soruları yanıtladı. Programa Memleket Partisi İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever’in yanı sıra gençler katıldı.

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“100 BİN KİŞİ İMZA VERİRSE ADAY OLACAĞIM”Gençlerin sorularını yanıtlamadan önce Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Cumhurbaşkanı adaylığım için hem üstüne para vereceğiz, hem de imza toplayacağız. 100 bin kişi imza verirse aday olacağım. İnşallah sizler de imza verirsiniz” dedi. Ekrem İmamoğlu’na verilen ceza ile ilgili konuşan ince ” Ceza verilirken ne yaptılar? Karşı oy kullandılar mı? Ya da ona cezayı veren hakime, HSK üyeleri ne yaptı? İktidar ve muhalefet beraber yargının canına okudular” diye konuştu.

“CHP DEĞİŞMEDİ BAŞKALAŞTI”

İnce, “Dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda Kılıçdaroğlu ‘Evet diyeceğim’ dedi. Ben demeyeceğim yanlış yapıyorsun dedim. Beni o ara tefe koydular. Partiye uymadım, ‘Hayır’ oyu verdim. Bugün haklı olduğum ortaya çıktı. Zaman beni haklı çıkaracak, inanıyorum buna. ‘Partini bırakıp gittin’ diyorlar. Gittim, ‘Azerbaycan’a yardım eden Türkiye’ye ‘Maalesef Azerbaycan’a yardım ettik’ diyen CHP milletvekili olursa ben oradan giderim arkadaşım. Mavi vatana, Libya tezkeresine ‘Hayır’ dersen ben oradan giderim. Teröristle fotoğraf çektiren milletvekilinin, vekilliğinin düşürülmesine ‘Hayır’ dersen ben giderim. Atatürk demeyip ‘Mustafa Kemal’ dersen, sınıf arkadaşınmış gibi davranırsan ben giderim. CHP’nin değişmediğini başkalaştığını ve bunun için partiden ayrıldığını belirten İnce, “Dengesini bozdular partinin. İdeolojik duruşunu değiştirdiler. Atatürkçü kimliğinden sıyrıldılar. Onun için ayrıldım” dedi.

“BÖYLE BİR SAF BULUNUR MU?”

İnce “Bir de altılı masa var. Bunlar ne diyor, ‘Biz öyle birini bulacağız ki Cumhurbaşkanı yapacağız. Ama biz altımız karar alacağız. Biz ona tak diye söyleyeceğiz. O da şak diye yapacak. Ya böyle bir saf bulunur mu? Böyle bir saf adamdan Cumhurbaşkanı olur mu? Sen kimsin ki yüzde 2 oy almışsın, adam 50+1 almış seni dinleyecek öyle mi?” diye konuştu.

“MUHARREM İNCE’NİN ÇOK OY ALMASINI İSTEMEDİLER”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Kılıçdaroğlu’nun adaylığını kabul edip etmeyeceğiyle ilgili sorulan soruya İnce, “2018’de CHP 15 milletvekilini seçime girmesi için İYİ Parti’ye verdi mi? İYİ Parti’nin o dönemde 15 milletvekiline ihtiyacı vardı, CHP’de verdi. Peki, CHP 15 milletvekilini İYİ Parti’ye vermiş olmasına rağmen ‘Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce’dir. Siz aday çıkarmayın. Muharrem İnce’yi destekleyin’ dedi mi? Demedi. Meral hanım da aday oldu. Meral Hanım yüzde 7,5 oy aldı, ben 30,5 aldım. Böyle bir şey denmedi değil mi? Peki, o zaman bunu demediyse şimdi niye diyor. O zaman Muharrem İnce, çok oy almasın diye mi istemediler bunu?” diye cevap verdi.

ŞARTLARINI SIRALADI

Cumhurbaşkanlığı adayı olarak sayının fazla olmasında bir sakınca olmadığını belirten İnce, “Masanın bacakları kırılmış zaten. Kimle masaya oturursun derseniz? Atatürk ile problemi olmayanla otururum. HDP ile oturur musun diyorlar? Otururum, ama şartım var. PKK terör örgütüdür diyor musun, demiyor musun? ‘Demiyorum’ diyorsa o zaman ben de oturmuyorum. Bir şartım da, bu sığınmacıları göndereceğiz. Kabul ediyor musun?” dedi.

“BAŞÖRTÜSÜ KONUSU ÇÖZÜLMÜŞTÜ”

Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü çıkışına da değinen İnce, “Türkiye’nin gündeminde başörtüsü konusu var mıydı arkadaşlar? Çözülmüştü, sorun bitmişti değil mi? Herkes takıyordu yani. Kim yeniden getirdi gündeme? Kılıçdaroğlu getirdi. Başörtüsünü takan takıyor. Bak salonda da pek çok arkadaşımız var. Her yerde serbest artık, gündemi değiştiriyorlar” dedi.

“MANSUR YAVAŞ’IN ARKASINDAN GİDERİZ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştüğünü de ifade eden İnce, ‘İnsanların Cumhurbaşkanı olarak bir Mansur Yavaş isteği var bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?’ sorusuna “Hiçbir itirazım yok. Ama aday olacak kişi de çıkıp ben varım diyecek. Armut piş ağzıma düş olmaz böyle bu işler. O da çıksın, o zaman adaysa ‘adayım’ desin, bakarız duruma. Eğer baktık ki millet onun arkasından gidiyor. Biz de gideriz kardeşim onun arkasından” diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan detay

-Muharrem İnce’nin konuşması

-Muharrem İnce’nin soruları yanıtlaması

-Genel ve detay